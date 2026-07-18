Se puede comer huevo hasta siete veces a la semana, mucho más que la carne: los consejos de expertos para una dieta equilibrada

Los detalles Este alimento que durante años ha sido el gran señalado como el enemigo del colesterol, ahora ha quedado indultado. Sin embargo, los procesados, como el embutido, es mejor dejarlos como algo puntual.

Es momento de reevaluar nuestra dieta y cesta de la compra, ya que algunas creencias sobre los alimentos han cambiado. El huevo, antes considerado perjudicial para el colesterol, ahora puede consumirse hasta siete veces a la semana. En contraste, la carne, que muchos ingieren casi a diario, debería limitarse a una o dos veces por semana, según los nutricionistas. El pescado, aunque a menudo se cocina poco por falta de tiempo, debería incluirse en el menú de dos a cuatro veces por semana. Los alimentos procesados, como embutidos y salchichas, deben consumirse de manera ocasional. Siguiendo estas recomendaciones, lograremos una dieta más equilibrada.

Si pensaban que estaban comiendo equilibradamente, es el momento de que revisen su cesta de la compra o, al menos, de que cambien el orden de algunos alimentos en su día a día. Y es que lo que muchos daban por hecho ya no es así. El huevo, que durante años ha sido el gran señalado como enemigo del colesterol, ahora queda indultado.

Que nos guste de una forma u otra ya es otra cosa, pero podemos comerlo hasta siete veces a la semana, mucho más que la carne, que algunos también comen prácticamente casi todos los días. Sin embargo, las recomendaciones de los nutricionistas sobre la carne apuntan a otra dirección: solo una o dos veces por semana.

Mientras, el pescado no sale muy bien parado en la práctica, ya que algunos dicen que les "falta tiempo" para cocinarlo. Pese a ello, los expertos defienden que debería estar en el menú entre dos y cuatro veces por semana. Y en lo referente a los procesados, como el embutido o las salchichas, es mejor dejarlos como algo puntual.

De esta forma, siguiendo estos consejos conseguiremos la dieta perfecta para una alimentación más equilibrada.

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