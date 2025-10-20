Ahora

Operación Covelo

Detenido el presunto autor de un incendio forestal que quemó 3.200 hectáreas en Ourense

¿Por qué es importante? La Guardia Civil recuerda que el incendio puso en grave riesgo la vida de las personas y se tradujo en la evacuación y confinamiento de cientos de vecinos.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil frente a un incendio forestal.Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil frente a un incendio forestal.Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 33 años como presunto autor de uno de los incendios forestales que se registraron el pasado mes de agosto en la provincia de Ourense y que afectó a 3.200 hectáreas.

La operación Covelo, de la que informa el instituto armado en un comunicado, permitió detener a este hombre por el fuego del pasado 15 de agosto sobre las 16:28 horas en la localidad de Vilar de Condes.

El incendio afectó a una superficie de 3.200 hectáreas de los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a 43 kilómetros cuadrados, según los datos oficiales de la Xunta de Galicia.

El informe técnico realizado por la Guardia Civil determinó el punto de origen del fuego y descartó que se produjera por causas naturales.

La Guardia Civil recuerda que este incendio forestal puso en grave riesgo la vida de las personas, lo que se tradujo en la evacuación y confinamiento de cientos de vecinos y produjo daños estructurales en diferentes edificaciones, entre ellos cuatro viviendas.

Para el control y extinción de este fuego fueron necesarios medios humanos, terrestres y aéreos de diferentes comunidades autónomas y estatales.

