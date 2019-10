Un equipo de laSexta ha podido hablar con Rebeca, la joven que tuvo que huir por la ventana, descolgándose por la fachada, de la brutal paliza que le estaba propinando su novio en una vivienda de Basauri, en Bizkaia.

Rebeca ha contado su duro testimonio porque, dice, "han sido muchas las que no han podido hablar y muchas las que seguirán callando". "Yo he recibido mensajes de, incluso, Canadá o México para apoyarme, de chicas que no han sabido cómo contarlo".

En este vídeo, la joven ha explicado que su agresor llegó de fiesta "enfadado y borracho" y le propinó una paliza. "Me empezó a dar golpes contra el sofá, me intenté defender, pero se puso encima de mí, me agarró del cuello y me tiró del pelo. Yo ahí me veía muerta, no podía gritar", ha relatado.

"Se puso encima de mí, me agarró del cuello y me tiró del pelo. Me vi muerta"

Fue entonces, según ha contado, cuando sacó fuerzas "aunque no tenía ni aliento para respirar" y logró quitárselo "de encima" para huir a través de la ventana. "Salí con el pijama roto, con sangre por la boca de todas las heridas que me estaba haciendo".

Además, durante la entrevista Rebeca ha explicado que "al principio, la relación iba bien", pero luego empezó a "ver celos". "Él quería estar con mis amistades, me hablaba muy mal de la gente, cada vez me tenía más con él y quería poner a mi familia en contra", ha relatado.

Tras lo ocurrido, unos vecinos socorrieron a la víctima y el hombre, que cuenta con antecedentes penales, fue detenido por la Ertzaintza. Ahora está acusado de un delito de violencia de género.

*El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.