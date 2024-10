El dispositivo de unos 150 efectivos que trabajan en la búsqueda de las cinco personas desaparecidas en Letur (Albacete) tras la riada han reanudado a primera hora de este jueves las tareas, que se centran principalmente en peinar la zona del cauce natural del arroyo que se desbordó este martes. Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que el dispositivo está compuesto por unas 150 personas, de los cuales 60 son agentes del Instituto Armado, de varias especialidades, como unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona y el equipo de actividades subacuáticas. Además, también cuentan con un helicóptero, tres drones y perros especializados en búsqueda de personas.

En el dispositivo también participan bomberos de la Diputación de Albacete, efectivos de Protección Civil Cruz Roja y doce militares del Mando de Operaciones Especiales que estaban de maniobras en la zona. Completan el dispositivo agentes medioambientales y personal del Infocam, que están en tareas para limpiar el pueblo. Este dispositivo se divide en tres grupos de trabajo mixtos, comunicados entre sí, y que van peinando la zona por donde discurre el arroyo y las laderas, ya que es donde todo hace prever que pueden estar las personas desaparecidas.

En este sentido, estas fuentes han indicado que la mujer que se halló este miércoles sin vida y que fue detectada por un dron que volaba a baja altura, estaba a poco menos de un kilómetro de donde estaba su vivienda, que se la llevó el agua. En concreto, este miércoles se hizo una batida que cubrió dos kilómetros y la previsión es que este jueves se recorran cinco kilómetros, desde Letur hasta donde confluye el arroyo con el río Segura, y que se busque tanto en el cauce del arroyo como en las laderas, ya que en algunos puntos, el agua subió hasta diez metros por encima de su nivel habitual.

Estas fuentes han asegurado que las tareas de búsqueda no se van a detener hasta que se localice a todos los desaparecidos y que, aunque este jueves en principio las previsiones no avanzan lluvias, las tareas de localización no se pararían si la lluvia fuera leve, sino que solo se detendrían si la lluvia fuera torrencial. Asimismo, ha señalado que los especialistas en rescates indican que las personas desaparecidas suelen aparecer en los primeros dos kilómetros, porque aunque se los lleve el agua, hay elementos naturales que frenan los cuerpos, como ramas. Estas fuentes han subrayado que el dispositivo busca a personas con vida, si bien reconocen que a medida que pasan las horas, las posibilidades de supervivencia se van reduciendo.

Dos personas fallecidas

El temporal, que se ha cebado sobre todo con la provincia de Valencia, ha azotado fuerte también en Castilla-La Mancha. En concreto, Letur, localidad de 900 habitantes, ha sido la localidad más afectada: la enorme riada ha arrasado calles y casas e hizo desaparecer a seis personas, de las cuales aún solo se ha encontrado una, sin vida.

También el miércoles falleció una mujer de 88 años en Mira (Cuenca), otra población que quedó completamente inundada y en la que se logró rescatar a 40 personas.

Page: "La fuerza del agua era descomunal"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señalaba este miércoles que aún había "esperanza", pero lamentaba que "ya son muchas horas y al mismo tiempo la fuerza del agua era descomunal".

Desde Letur, García-Page defendió que todos los sistemas de "previsión" habían funcionado y que estaban los recursos movilizados. No obstante, aseguró que "no era previsible que cayera tanto en tan poco tiempo y con tanta virulencia", admite, anticipando un largo y arduo trabajo de reconstrucción en Letur (Albacete).

El presidente manchego afirmó que "no ha caído mucha agua, en comparación" pero todo ha sucedido "en muy poco tiempo y con mucha virulencia". "El pueblo lo que tiene de bonito lo tiene de difícil orográficamente", añadió.

Feijóo, en Letur: "Todavía no tenemos el número definitivo de fallecidos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó este miércoles a Letur (Albacete), donde reconoció tener que va a haber malas noticias y que el volumen de víctimas mortales por la DANA seguirá creciendo, al tiempo que ha mostrado su esperanza en que se pueda encontrar al mayor número de personas desaparecidas. Feijóo ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha, con quién acudió a la zona cero de los daños.

El presidente del PP indicó que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han contestado una carta remitida a ambas instituciones comprometiendo todo tipo de ayudas necesarias tanto para los daños producidos por las lluvias como para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, al tiempo que han mostrado su solidaridad.

Feijóo coincidió con el alcalde de Letur, Sergio Marín, en que el pueblo es una familia donde "cuando sufre uno, todos los demás están absolutamente consternados". "No va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir entre todos", ha añadido el alcade, en referencia al trabajo de reconstrucción del que tendrán que ocuparse todas las administraciones.

García-Page, por su parte, ha indicado que la ventaja en este caso con respecto al resto del país, a la hora de buscar a los desaparecidos, es que aquí el daño está perimetrado. Y ha dicho que la búsqueda podría todavía durar días y que los efectivos trabajan "a destajo". "Necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas" en la reconstrucción, ha recalcado Page, quién ha elogiado el nivel de coordinación de las distintas administraciones, "que está siendo muy eficaz".