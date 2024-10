La alcaldesa de Mira, Miriam Lava, explica en este vídeo de Al Rojo Vivo la situación del pueblo de Cuenca tras el trágico paso de la DANA. "El río se ha desbordado y tenemos una situación dantesca", destaca Lava, que afirma que el río que tanta vida da al pueblo "ha traído la desgracia a Mira". "Los daños materiales son enormes y hay que lamentar el fallecimiento de una señora de 88 años por la inundación", lamenta la alcaldesa, que destaca que están "destrozados".

"Quiero agradecer la agilidad y eficacia del Ministerio, el 112, la Guardia Civil... tenemos una gran cantidad de efectivos enormes", agradece la alcaldesa, que da también las gracias por la presencia del "presidente y vicepresidente de Castilla la Mancha". "La catástrofe es dantesca", insiste la alcaldesa de Mira, que explica que hace un par de horas acabaron las labores de rescate de las personas que estaban en una situación más crítica. Miriam Lava explica que "había gente atrapada en el interior de su casa y otros que estaban en los tejados de sus casas: "Ese recate se ha llevado a cabo a través de helicóptero y, los demás rescates han sido a pie".

Por otro lado, aunque lamenta el fallecimiento de una persona, destaca que "todo apunta" a que no hay más fallecidos: "No me gusta dar cifras, pero todo apunta a que no". "También estamos atendiendo bastantes vecinos con casos de ansiedad y eso me preocupa", lamenta la alcaldesa, que insiste en su preocupación por la salud de sus vecinos. "Nunca jamás, ni hablando con los mayores, se ha vivido algo así", destaca Miriam Lava, que cuenta que ningún vecino había visto este tipo de Dana "tan destructiva".

*La Generalitat ha activado el teléfono 900 365 112 para la atención de familiares de las personas desaparecidas. Las autoridades piden reservar este teléfono únicamente para dar información sobre aquel familiar con el que no se consigue contactar. Para emergencias, el número sigue siendo el 112.