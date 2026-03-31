Rafa Mir minimiza a una pelea de celos la denuncia por agresión sexual por la que la Fiscalía le pide diez años de prisión

¿Por qué es importante? "Me parece fatal lo que estás haciendo, ¿por qué te metes con él si me acabo de liar yo con él?" Este sería uno de los comentarios captados por una cámara de la vivienda de Rafa Mir, en Bétera, en Valencia, donde sucedieron los hechos.

Rafa Mir, exjugador del Valencia, ha presentado dos vídeos inéditos ante el juez para defenderse de las acusaciones de violación. Afirma su inocencia, asegurando que las relaciones con dos chicas en su casa de Bétera el 31 de agosto de 2024 fueron consensuadas. Según Mir, las mujeres se pelearon por él, y los vídeos captaron una discusión entre ellas. La defensa de Mir sostiene que las relaciones fueron consentidas y que la pelea culminó con la intervención de Pablo Jara, quien también está acusado. Las denunciantes inicialmente hablaron de relaciones consentidas, pero la Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para Mir por agresión sexual.

Rafa Mir, el exjugador del Valencia acusado de violación, ha aportado ante el juez dos vídeos inéditos de la noche en la que ocurrió la agresión sexual. El deportista asegura que es absolutamente inocente y mantiene que las dos chicas con las que estuvo se pelearon por él. Insiste en que fueron relaciones consentidas, pero la joven que le denunció ha explicado que Rafa Mir la forzó y acabó abusando de ella.

Este martes, el futbolista Rafa Mir ha rearmado su defensa. Ha aportado dos vídeos, nunca antes vistos, que mostrarían cómo se vivió la noche del presunto delito, en su casa de Bétera, en Valencia, el 31 de agosto de 2024. Es más, con estas pruebas, ha pedido su libertad. Su defensa considera que "procede la libre absolución".

Según él, fue una noche de relaciones sexuales consentidas con dos chicas a las que conoció en una discoteca, pero que terminaron enfrentadas, peleándose las dos mujeres por estar con Rafa Mir. "Me parece fatal lo que estás haciendo, ¿por qué te metes con él si me acabo de liar yo con él?" Este comentario lo habría captado una de las cámaras de la vivienda mientras las dos chicas se movieron por la casa, entre la lavandería y la piscina.

Según se defiende ahora, Rafa Mir intercaló relaciones con una y otra, pero siempre consentidas. O como lo define en el escrito en el que ha dado su versión: "Una escalada erótica, produciendo tocamientos mutuos consentidos con indisimulados fines sexuales".

Rafa Mir minimiza a una pelea de celos la denuncia por agresión sexual por la que la Fiscalía le pide diez años de prisión

Y alega que todo esto culminó con una fuerte discusión entre las mujeres. Se vivió "una fuerte discusión entre ambas amigas con incesantes reproches relativos a los episodios sexuales que sucesivamente habían mantenido con el acusado", asegura la defensa de Mir.

Tan fuerte fue esa pelea, que un amigo del futbolista, el jugador Pablo Jara, también acusado, intervino y las echó de la casa de Rafa Mir. "Hijo de puta, te vamos a denunciar". Gritaron, desnudas en medio de la calle. Así las vio un vecino que avisó a la Policía.

Según el atestado, denunciaron a Jara por empujones y un manotazo en la cara. Sobre Rafa Mir, las dos chicas hablaron de relaciones consentidas ante los policías. Aunque a los que a ojos de la Fiscalía nada de esto fue así y pide 10 años y medio de cárcel para el futbolista Rafa Mir y lo acusa de agresión sexual.

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