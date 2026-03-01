Se activó el protocolo antirracista en el Elche-Espanyol: mucha tensión entre Rafa Mir y Omar El-Hilali

El zaguero marroquí del cuadro perico acusó al ariete murciano de insultarle de manera racista. El colegiado del encuentro no dudó en activar el protocolo antirracismo.

El colegiado navarro Iosu Galech Azpeitia detuvo este domingo durante cinco minutos el partido entre el Elche y el Espanyol, en el estadio Martínez Valero, por un incidente racista.

El árbitro, alertado por los jugadores del Espanyol, paró el juego en el minuto 76 y mantuvo una conversación con los futbolistas de ambos equipos y con los dos entrenadores.

Uno de los jugadores más vehementes en sus protestas fue el defensa del Espanyol El Hilali, quien fue calmado por sus compañeros.

Tras cinco minutos, el árbitro reanudó el juego, se emitió a través de la megafonía del estadio un mensaje alertando del incidente racista y se pidió a los aficionados que no se repitieran esas acciones.

Todo después de unas semanas en las que la tensión en el mundo del fútbol por el racismo ha ido casi al límite. El 'caso Vinícius-Prestianni' ha vuelto a reactivar una situación vergonzosa que no debería tener cabida en el fútbol y que sigue dando que hablar después de este suceso en el Martínez Valero.