Nuevos detalles de las presuntas agresiones sexuales por parte de los futbolistas Rafa Mir y Pablo Jara en el chalet del primero hace algunos fines de semanas. Tal y como ha revelado el periodista Javier Martínez en el diario 'Las Provincias' y ha relatado en Más Vale Tarde, el delantero del Valencia CF llamó a una de las chicas para convencerla de que su amiga no le denunciase por lo ocurrido la noche anterior, puesto que tiene "un caché". Al día siguiente, también le mandó un mensaje.

La llamada de Mir la recibe la víctima de 25 años que denuncia a Jara. Son las 18.30 del domingo, tan solo horas después de la madrugada en la que pasó todo. El futbolista le cuestiona sobre su amiga, de 21 años, había presentado alguna denuncia contra él. Algo que le preocupaba teniendo en cuenta que es "un personaje público" y tiene un "caché".

Ella le responde desconocer ese extremo, pero le adelanta que ella sí que lo había hecho contra Jara, por los "tocamientos en pechos, culo y vagina" que sufrió "en el interior de la piscina", así como por el "golpe en la boca" y por haberla dejado "desnuda en la calle al quitarle la toalla".

Una llamada de la que queda constancia en el registro telefónico de la chica y que complica la versión de los deportistas. También hay pruebas y también dificulta creer a los hombres, el mensaje que ya el lunes le envía el mismo Mir a la misma chica de 25 años. En este le pregunta cómo esta: "Holaaa, qué tal? Estás mejor?". No obstante, ella ya no le responde puesto que ya había presentado la denuncia contra su amigo, Pablo Jara.

Esta información queda reflejada en el atestado de la Guardia Civil al que la jueza da bastante credibilidad y que ha llevado a la magistrada a presentar medidas cautelares más estrictas para Rafa Mir, que continúa en libertad provisional y con la obligación de firmar cada semana en el Juzgado.

Una decisión después de que la chica de 21 años que supuestamente fue agredida sexualmente por el delantero del Valencia CF, denunciara no solo una agresión sexual, sino dos. laSexta pudo acceder a la denuncia de esta presunta víctima que relata que

en ambas hubo "acceso carnal", lo que antes se llamaba "con penetración".

Relato de la víctima de Mir

En la denuncia a la que ha tenido acceso laSexta, la chica señala que durante la noche tras llegar al chalet Rafa Mir la tira vestida a la piscina. Es ya en el agua que el futbolista la agarra por detrás y le introduce los dedos, a pesar de continuar vestida. Esta situación, tal y como consta en el escrito, se da durante cinco minutos.

Logra salir de la piscina, pero al ir a recoger su bolso es cuando el delantero la mete en contra de su voluntad en el baño. Según el relato de la víctima, el futbolista la sube a la fuerza sobre el lavabo y le introduce los dedos. Todo ello mientras ella llora, advierte de que su padre irá a buscarla y su amiga desde fuera del aseo le increpa por estar teniendo relaciones con Rafa Mir. Unas relaciones que la chica piensa son consentidas.

Contradicciones entre el atestado de la Policía Local y la Guardia Civil

No obstante, entre el atestado de la Policía Local y el de la Guardia Civil existen contradicciones. Cuestión que la presunta víctima de Mir explica en la denuncia. En ella sostiene que no habló de "agresión sexual" a los agentes municipales que acudieron al chalet, puesto que a sus ojos dos de ellos no la creían, al tiempo que no mostraron interés por averiguar lo ocurrido. Sí, asegura, en cambio, que se lo relata a su compañera mujer.

De hecho, la denuncia recoge que la chica asegura que uno de los policías le pidió que ser tranquilizase para que cuando llegara su padre "no la liase". Algo que daría más credibilidad a la víctima, así como una comentario que el tercer chico que hay en la casa le hace a las chicas antes de marcharse: "Si le hubiera pasado a mi hermana, los mataría", asegura el testigo clave en referencia a Rafa Mir y Pablo Jara.