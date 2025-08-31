Con la radio a todo volumen, en coches antiguos y con un mapa delante: así se iban de vacaciones los ciudadanos hace unas décadas

Los detalles No había absolutamente nada digital, por lo que los turistas debían manejar a la perfección todo tipo de mapas y folletos para conseguir llegar a su destino sin perderse.

Las vacaciones de verano siempre han sido la temporada más esperada del año, aunque han evolucionado significativamente con el tiempo. Los coches, por ejemplo, son ahora más grandes, seguros y rápidos, a diferencia de las décadas pasadas cuando las familias hacían varios viajes para recoger a todos los miembros. Antes, las vacaciones se caracterizaban por escuchar la radio a todo volumen mientras se dejaba atrás la ciudad, un fenómeno aún común en ciudades como Madrid. Sin tecnología digital, los turistas dependían de mapas y folletos para no perderse. Sin embargo, algunas tradiciones permanecen, como los bocadillos en la playa y las maletas llenas de ilusión.

Las vacaciones de verano siempre han sido la temporada más esperada del año, algo que no ha cambiado con el paso del tiempo. Sin embargo, la evolución de la red de transportes, la música o incluso los hoteles marcan una gran diferencia si vemos imágenes de los 60 y de la actualidad.

Una de las grandes evoluciones la hemos visto en los coches, que son mucho más grandes, seguros y rápidos. Sin embargo, hace unas décadas las familias iban y volvían por la misma carretera a buscar a los que no cabían para que toda la familia pudiera disfrutar del viaje en conjunto.

Algo que caracterizaba las vacaciones de hace unos años era escuchar la radio a todo volumen mientras dejabas atrás la ciudad. Como ocurre en la actualidad, la huida de los vecinos provocan que las ciudades se queden vacías, algo que es de lo más habitual en Madrid.

Y por supuesto, no había absolutamente nada digital, por lo que los turistas debían manejar a la perfección todo tipo de mapas y folletos para conseguir llegar a su destino sin perderse.

Eso sí, algunas cosas no cambian, como los bocadillos en la playa, los coches llenos y las maletas cargadas de ilusión.

