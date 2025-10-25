Ahora

Accidente mortal

Muere un hombre y otro resulta herido tras ceder la barandilla de un hotel en Lanzarote

¿Qué ha pasado? El accidente se produjo sobre las 1:30 horas de la madrugada de este sábado. Una vez llegaron los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de uno de los afectados, mientras que el otro, herido de extrema gravedad, fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Imagen de archivo del 112 de Canarias. Imagen de archivo del 112 de Canarias. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un turista ha fallecido en la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido en estado crítico tras precipitarse desde una altura de, aproximadamente seis metros, tras ceder la barandilla de un hotel de Costa Teguise, en Lanzarote.

El accidente se produjo sobre las 1:30 horas de la madrugada de este sábado. Una vez llegaron los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de uno de los afectados, mientras que el otro, herido de extrema gravedad, fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Finalmente, el herido fue trasladado al hospital Doctor José Molina Orosa, según informan fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario .

Hasta el lugar del incidente se desplazaron agentes de la Policía Local de Teguise y dos ambulancias del SUC, junto con efectivos de la Guardia Civil, que tratan de investigar ahora las circunstancias que motivaron este accidente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts sube el tono contra el Gobierno y tensa más que nunca la cuerda de la legislatura con la reunión de Perpiñán
  2. Los técnicos habrían recibido órdenes de no avisar de las mamografías dudosas porque lo haría un programa informático
  3. Valencia se vuelve a manifestar para exigir la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de la tragedia
  4. Los menores, desprotegidos en redes: el 65% ha reenviado fotos íntimas de otros jóvenes sin su consentimiento
  5. Trump asegura haber detenido "prácticamente toda" la entrada de droga por mar a EEUU: "Y muy pronto lo haremos por tierra"
  6. Investigan como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante: hay dos detenidos