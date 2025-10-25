Muere un hombre y otro resulta herido tras ceder la barandilla de un hotel en Lanzarote

¿Qué ha pasado? El accidente se produjo sobre las 1:30 horas de la madrugada de este sábado. Una vez llegaron los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de uno de los afectados, mientras que el otro, herido de extrema gravedad, fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Un trágico accidente ocurrió en la madrugada del sábado en un hotel de Costa Teguise, Lanzarote, cuando dos turistas se precipitaron desde una altura de aproximadamente seis metros al ceder una barandilla. Uno de los turistas falleció en el acto, mientras que el otro resultó herido de extrema gravedad. Los servicios de emergencia, incluyendo dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), acudieron al lugar. El herido fue estabilizado y trasladado al hospital Doctor José Molina Orosa. La Policía Local de Teguise y la Guardia Civil están investigando las causas del incidente.

Un turista ha fallecido en la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido en estado crítico tras precipitarse desde una altura de, aproximadamente seis metros, tras ceder la barandilla de un hotel de Costa Teguise, en Lanzarote.

El accidente se produjo sobre las 1:30 horas de la madrugada de este sábado. Una vez llegaron los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de uno de los afectados, mientras que el otro, herido de extrema gravedad, fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Finalmente, el herido fue trasladado al hospital Doctor José Molina Orosa, según informan fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario .

Hasta el lugar del incidente se desplazaron agentes de la Policía Local de Teguise y dos ambulancias del SUC, junto con efectivos de la Guardia Civil, que tratan de investigar ahora las circunstancias que motivaron este accidente.