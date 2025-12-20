De sufrir a la deriva a trabajar por y para el mar: migrantes apuestan por la pesca y se convierten en el nuevo "relevo generacional"

Los detalles Cuando llegan a territorio español, la Cruz Roja de Alicante, entre otros, les anima a combatir el trauma que han podido vivir en su travesía y comenzar a aprender castellano. Así es como emprenden su camino para encontrar trabajo.

Miles de personas llegan cada año a España en busca de un futuro, un trabajo y una nueva vida. Muchos de ellos, han sufrido en sus carnes lo que es estar a la deriva o incluso han vivido un naufragio o un rescate y ahora apuestan por la pesca para enviar dinero a sus países de procedencia.

Sus ganas de superación y su éxito son dobles y han hecho del mar su profesión, el lugar donde tiempo atrás algunos de ellos estuvieron a punto de perder la vida.

Cuando llegan a territorio español, la Cruz Roja de Alicante, entre otros, les anima a combatir este trauma y comenzar a aprender castellano. Así es como emprenden su camino para encontrar trabajo.

"Hola, soy Abdu, tengo experiencia en el mar en Senegal y quiero seguir mi experiencia aqui en España", cuenta uno de estos jóvenes. Para ellos, encontrar trabajo es primordial porque "necesitan enviar dinero a casa" de inmediato, cuenta Shaila Villar, técnica de empleo de la Cruz Roja de esta zona valenciana.

José Antonio Díez, secretario de la Cofradía de pescadores de Santa Pola, asegura que "el talón de Aquiles de la pesca" no es solo el problema con los recortes, sino "el relevo generacional".

España es una potencia pesquera en Europa y cuenta con una flota de más de 8.700 barcos, lo que representa el 24,3% del total comunitario y genera cerca de 181.000 empleos.

De ahí que iniciativas como la de la Cruz Roja en Alicante sea ya un éxito, donde muchos han conseguido contratos laborales para seguir luchando a su llegada.

