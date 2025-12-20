Un médico forense admite su error 25 años después tras condenar a un padre a cadena perpetua: "La muerte del bebé fue natural"

Los detallesRussel Maze fue acusado de acabar con la vida de su hijo recién nacido. El doctor que elaboró el informe admite que la muerte del bebé fue natural, reabriendo la puerta a que se haga justicia.

Hace 25 años, Russel Maze fue acusado de asesinar a su hijo de cinco semanas, quien dejó de respirar repentinamente. En el hospital, los síntomas del bebé se atribuyeron al síndrome del bebé zarandeado. Russel fue condenado a cadena perpetua basándose en el informe del médico forense Bruce Levy. Sin embargo, 25 años después, Levy admite su error, afirmando que la causa de la muerte fue natural y desconocida. Se descubrió que el bebé era prematuro y tenía problemas cardíacos. Kaye Maze, la esposa de Russel, siempre defendió su inocencia y ahora espera que se haga justicia con esta nueva información.

Hace 25 años, el hijo de Russel Maze, un bebé de cinco semanas, dejó de respirar de forma repentina. Su mujer, Kaye Maze, no se encontraba en casa y todas las sospechas apuntaron a que Russel era el culpable.

"Alguien le ha hecho daño. Es como si lo hubieran lanzado desde un tercer piso", recuerda su mujer lo que le dijeron en el hospital. El pequeño presentaba síntomas que en aquel momento se atribuían al síndrome del bebé zarandeado: hinchazón del cerebro y sangrado detrás de los ojos.

A los pocos días, su hijo murió sin que apenas pudieran acercarse a él. Russel Maze se encontraba esposado y acusado de asesinato por la muerte del menor, tras el informe realizado por el médico forense Bruce Levy. Fue condenado a cadena perpetua.

Ahora, 25 años después, el médico forense que provocó su condena carga con la culpa. "Me equivoqué, me gustaría que Russel volviera a casa. Ha pagado un precio horrible por errores que hemos cometido. La causa de la muerte del bebé es desconocida, pero fue una muerte natural", reconoce.

Con el paso del tiempo se supo que los médicos y el forense desconocían que el bebé era prematuro y que sufría problemas cardíacos desde su nacimiento. Su mujer, que siempre defendió su inocencia, espera ahora que esta nueva información sirva para que se haga justicia.

