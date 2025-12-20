El 40% de los pueblos de Extremadura está en riesgo de quedar despoblados: no nacen niños y los jóvenes se van

El contexto Uno de estos municipios es Ahillones, en Badajoz, donde hace casi 18 meses que no nace ningún niño, algo que para los vecinos es "tristísimo": "Hay poquísimos niños en el colegio, que son los que dan vida y alegría", dice una mujer.

Un gran número de municipios en Extremadura están en riesgo de despoblación. Uno de ellos es Ahillones, en Badajoz, donde hace casi 18 meses que no nace ningún niño, algo que para los vecinos es "tristísimo": "Hay poquísimos niños en el colegio que son los que dan vida y alegría al pueblo", dice una mujer.

En los últimos 526 días han celebrado un nacimiento y 23 entierros, según confirma el párroco del pueblo. Por este motivo, cada niño que llega a estas localidades es un soplo de aire fresco.

"En el pueblo de al lado nació una niña después de un montón de años y fue una fiesta", revela otro vecino ante esta situación. El 40% de las localidades extremeñas están en riesgo de quedar despobladas y es que muchos jovenes se han visto obligados a marchar y formar sus familias lejos del nido.

Obligados a marchar

Sin embargo, muchos de ellos no querían abandonar sus casas: "Por las oportunidades de trabajo que no hay nos vemos obligados a irnos pero con la cosa de 'me quiero quedar y me veo obligada a irme sin quererlo", explica una joven.

De un grupo de 14 chicos y chicas, solo cinco siguen viviendo en el municipio: "Yo casualmente soy de los poquitos que quedan en el pueblo. No seremos más de 20". En este pueblo de 793 habitantes, esto es menos del 3%.

"Los jovenes aquí no tienen futuro ninguno. Estamos aislados, las carreteras están fatal y no tenemos autovía", lamenta una mujer al respecto. La situación se extiende por toda la Extremadura rural, por todos los pueblos y a todas las edades.

Un hombre sostiene que "los jóvenes tienen que trabajar. Y si no lo hacen, no son ellos los que fallan". Otro aboga por la necesidad de las ayudas para que este sector encuentre vivienda y es que los mayores quieren que sus jóvenes se queden o vuelvan.

