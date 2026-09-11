Un hombre se atrinchera en Salas de los Infantes (Burgos) y amenaza con hacer explotar su pueblo: "La victoria va a ser mía"

Los detalles El hombre publicó un vídeo en redes sociales en el que alertaba de que iba a destrozar todo el pueblo y daba el 5 de noviembre como fecha límite para la evacuación de los vecinos.

Un vecino de Salas de los Infantes, Burgos, generó alarma tras amenazar con destruir el pueblo mediante vídeos en TikTok, fijando el 5 de noviembre como fecha límite para que los vecinos evacuaran. La Guardia Civil verificó la amenaza y acudió al lugar, donde el hombre se atrincheró en un trastero. Aunque parecía tener dispositivos explosivos, estos resultaron ser mandos electrónicos inofensivos. Tras negociar, el hombre fue detenido y posteriormente liberado, ya que se consideró que su amenaza no era real y que presentaba alteraciones cognitivas. Bea de Vicente destacó que no se adoptó prisión preventiva al no considerarlo un peligro social.

Un vecino de Salas de los Infantes, Burgos, se atrincheró tras amenazar a los vecinos con hacer explotar el pueblo. Fue en varios vídeos de TikTok donde alertó de que iba a destrozar todo ese municipio y daba como fecha límite el 5 de noviembre para que los vecinos se fueran.

"A principios de noviembre les recomiendo a los que están en el pueblo que se vayan para otro pueblo. Ese día tienen hasta las 12 del mediodía para evacuar. Solo me van a dejar con los corruptos y los que se creen grandes, A ver quién sobrevive primero a los escombros. Si todo sale bien, regresen a la tarde. Y si no, regresen dentro de una semana a ayudarme a construir todo esto de nuevo, porque la victoria va a ser mía", manifestó en redes sociales.

Tras grabar y colgar el vídeo, la Guardia Civil certificó que esta amenaza era verídica y que el hombre estaba intentando destruir su propio municipio. Así, los agentes se deslazaron allí, pero la reacción del vecino fue atrincherarse en el interior de un trastero. Antes, la Benemérita intentó que depusiera su actitud, pero no lo consiguió.

"¿Tienen una orden de detención?", les preguntó el hombre a los agentes, a lo que uno de ellos respondió que estaba "en el cuartel". "No inventen. Tienen que aprender a estudiar más. Tienen que aprender a hacer las cosas bien. Si quieres poner en riesgo a un montón de niños, a un montón de personas, inténtalo. Todo el pueblito se viene abajo por tu culpa", les dijo entonces, a lo que añadió: "Yo tengo que seguir descansando".

Pese a que parecía que tenía varios dispositivos, todo era ficticio. En realidad, se trataba de mandos electrónicos que parecía que podían estar sujetos a algún tipo de explosivo. Sin embargo, los agentes comprobaron que no eran reales y tras negociar con él, el hombre finalmente depuso su actitud y fue detenido. Tras pasar este viernes a disposición judicial, ha quedado en libertad.

"¿Cómo es posible que alguien con una amenaza condicionada con explosivos de por medio sea puesto en libertad? Cuando ya compones todas las piezas del puzle, te das cuenta de que mentalmente es una persona que tiene cierta alteración cognitiva, que la amenaza no es real, es casi un delito imposible, porque lo que vemos que maneja es como cuatro interruptores, que incluso a la Policía le dice que es peligrosísimo. Parece como un niño con un brote. Más allá de eso, no se adopta la medida cautelar de prisión y entiendo que su señoría entiende que no es un peligro social", ha señalado Bea de Vicente tras conocer la noticia.

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