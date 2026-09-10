Los 'vecinos' de la Fórmula 1 en Madrid hacen su agosto: chalets por 17.000 euros para el fin de semana y garajes por 500

La cercanía del circuito de la Fórmula 1 ha llevado a que muchos vecinos de Valdebebas aprovechen para alquilar su vivienda a quienes quieren ir andando al paddock. Esto, afirman, ya está afectando "muchísimo" al precio de los alquileres de la zona.

Mientras muchos vecinos de los barrios aledaños al circuito de Fórmula 1 de Madrid se quejan de los inconvenientes que les está provocando, hay otros que están aprovechando la cita automovilística para hacer su particular agosto.

En algunas webs se encuentran chalets cercanos al circuito que se están alquilando por 17.000 euros para el fin de semana. También hay pisos que piden cerca de los 1.500 euros, hoteles que ofertan una noche por 2.000 euros y hasta garajes que piden 500 euros por aparcar cerca del paddock.

Algunos vecinos hablan de "vecinos que se han ido a casas de familiares para alquilar sus pisos el fin de semana". Una vecina afirma que le han llegado a ofrecer 8.000 euros por noche para alojarse en su piso.

La escasa distancia de las casas al circuito, lo que permite trasladarse a pie, las ha convertido en todo un reclamo. Sin embargo, en Valdebebas no hay apenas viviendas con licencia de alquiler turístico.

Más Vale Tarde visita un piso con vistas privilegiadas al circuito. Su propietaria explica que suele tener esta vivienda en alquiler durante todo el año, pero para estos días le han llegado a ofrecer 4.000 euros por noche. La demanda también es alta, porque asegura que en un día su vivienda ha llegado a registrar 300 visitas.

Otro vecino afirma que la cercanía al circuito ya está afectando "muchísimo" al precio de los alquileres en la zona: "Si todo va bien, yo creo que se va a poner la zona muy por arriba de lo que es el precio de la vivienda".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido