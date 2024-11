¿Cómo puede ser que se haya tardado tanto en llamar al Ejército? ¿Cómo es posible que, tras las imágenes que se han visto de una de las peores DANAS, de una de las peores inundaciones que se recuerdan, haya tan solo 2.500 militares en la Comunitat Valenciana? Son preguntas que muchos se hacen. Que se hacen los afectados, y también los que no lo son. Preguntas que tienen una respuesta clara y que dejan incluso más cuestiones para reflexionar.

Porque es difícil de entender. Porque todo parece estar llegando tarde. Desde la alerta enviada a los ciudadanos y ciudadanas avisando del peligro que corrían por las lluvias al envío de militares para ayudar en las labores pertinentes. Porque, como afirma Antonio García Ferreras, son ellos quienes disponen de los medios necesarios.

"El Ejército está listo. Está preparado. Está dispuesto. Tienen capacidad logística para moverse. No es fácil mover a 5.000 personas, pero ellos pueden. Hay, de momento, 2.500. Y no hay más porque Mazón no los ha pedido antes. Por qué no antes. Le han permitido salir en primer lugar para solicitar esos 5.000 hombres y mujeres más", afirma Ferreras.

"Hemos visto a un Mazón incapaz e ineficaz"

Y es que las miradas están puestas en el presidente de la Generalitat. Un presidente, un Mazón, al que Ferreras ve así: "Se ha puesto el chalequito de emergencias, pero hemos visto a un Mazón ineficaz e incapaz. Ha demostrado incompetencia, y no solo con el ejército. La Generalitat ha rechazado la presencia de forenses del Gobierno central has que ha visto que las cifras de fallecidos es mayúscula".

Así pues, ¿por qué no se ha llamado antes al Ejército? La respuesta que da Ferreras es clara: "Si Mazón no lo solicita no se puede enviar militares a la zona. Él es el máximo responsable del lugar. Es quien debió, desde el primer día, pedir miles de hombres".

Surge tras eso una nueva pregunta, que es la de por qué el Gobierno no ha presionado a Mazón y por qué no ha asumido el mando mediante el Estado de Alarma. "No lo han hecho para evitar un choque institucional", explica Ferreras en laSexta.

"Mazón solicitó 500 militares; horas después pide 5.000"

"Mazón solicitó la presencia de 500 militares. Horas después comparece y pide 5.000. Es el máximo responsable. El Gobierno ha visto dificultades porque él es quien está al frente. En 48 horas había solo 2.500 efectivos del Ejército. Que por qué se ha tardado tanto, porque él no los ha pedido. Es el máximo responsable y lo sigue siendo. El Gobierno apuesta por la aplicación del Estado de Alarma", concluye Ferreras en su intervención.

Las miradas, pues, apuntan al presidente de la Generalitat Valenciana. Al, como afirma Ferreras, "máximo responsable" del lugar y quien, 48 horas después de la catástrofe, solicitó, tarde, la ayuda y la presencia de militares al Gobierno. Hasta que él no lo pidió no pudo enviarse al Ejército.