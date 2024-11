Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo, analizó la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y del envió de otros 5.000 militares más a las zonas afectadas por la terrible DANA que ha asolado Valencia. En sus palabras, puso a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en el foco.

"Es el mayor despliegue del ejército en tiempos de paz, pero ha llegado tarde. Se debió producir, como mínimo, hace tres días. Esto se puede llevar a cabo porque lo solicita el presidente de la Generalitat. Él es la máxima autoridad en la zona, pero estamos ante un presidente noqueado, en shock e incapaz", afirmó.

Y prosiguió: "Si él no lo solicita no se puede enviar al ejército, y no lo solicitó a tiempo. Mazón es el hombre que debió, desde el primer día, pedir miles de hombres".

"El Gobierno ha tardado en enviarlos por esa incapacidad de una Generalitat noqueada", concluyó en su reflexión Antonio García Ferreras.