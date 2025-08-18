Situación extrema
Un analista de incendios advierte que la situación es "crítica": "Los fuegos están fuera de la capacidad de extinción"
Federico Grillo ha indicado que ahora mismo hay incendios de tal magnitud que, por más medios que se pidan, va a ser imposible su extinción hasta que las condiciones cambien. "Hablamos de longitud de llamas de 20 metros".
Federico Grillo ha explicado en Al Rojo Vivo que, por más medios que se solicitasen ahora, "siempre va a ver un déficit" para poder extinguir los incendios que hay activos en España porque "tenemos centenares de miles de metros que hay que consolidar".
"No creo que podamos resolverlo por más medios que pidamos", ha confesado este analista de incendios.
En cuanto a la situación de "colapso" que se está viviendo, ha dejado claro que esto se debe a que "hay muchos incendios grandes" que requieren medios y encima están saliendo nuevos. "La situación es extraordinaria y crítica", ha asegurado.
De esta forma, ha dejado claro que los incendios están "fuera de la capacidad de extinción", lo que hace que continúen avanzando sin que se pueda hacer prácticamente nada. "La longitud de llama está por encima de los 20 metros", ha indicado, explicando que "no hay técnica en el mundo" que pueda detener eso.
Por tanto, ha señalado que ahora hay que hacer todo lo que se pueda y esperar a que las condiciones cambien y se vuelvan más favorables para su extinción.