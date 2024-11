Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo, ha hablado sobre el envío de 5.000 efectivos del Ejército a las zonas afectadas por la DANA en Valencia. Además, ha explicado el motivo por el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no ha decretado el Estado de Alarma.

"Si el Gobierno no ha decretado el Estado de Alarma es para evitar un choque institucional. Y se ha evitado, con Mazón siendo el primero en salir para pedir el envío de militares cuando ha sido el Gobierno quien le ha presionado", contó en laSexta.

Y puso a Mazón en el foco de todo: "El no decretar el Estado de Alarma ha dificultado todo. Esa incompetencia de una Generalitat noqueada ha ralentizado la respuesta de un Gobierno central listo y preparado".

"Lo de hoy es el primer paso. No hay que descartar que, en los próximos días, el Gobierno le diga a Mazón que o pide más ayuda o que la van a enviar incluso con un choque institucional. El Gobierno ha interiorizado que el no haber ido a la confrontación y el no decretar el Estado de Alarma está teniendo sus consecuencias. Esa recuperación del control por parte del presidente del Gobierno se ha manifestado con el anuncio del envío de 5.000 efectivos", explicó Ferreras.

Una presencia de militares que considera clave: "Ellos son los que tienen la capacidad técnica, con su maquinaria pesada, de despejar las calles y recupera las vías de comunicación. Quienes tienen capacidad sanitaria. Quienes pueden trasladar agua. Quienes pueden montar hospitales de campaña. Tienen especialistas, psicólogos... Y tienen capacidad para desplazarse en menos de 24 horas. Han pasado cuatro días y no están allí porque el presidente de la Generalitat no lo ha pedido, y el Gobierno, para evitar un choque con él, no ha actuado".