Durante lo más crudo de la pandemia del coronavirus, olvidamos los abrazos. No los olvidamos realmente, porque siempre estaban en nuestra mente, pero no era momento de materializarlos. Los saludos pasaron de los más sentidos abrazos y los a veces 'viscosos' besos en las mejillas a choques de codos o simples movimientos de barbilla; pero cuando comenzó la nueva normalidad, volvimos a abrazarnos. ¡Y qué bien nos sentó a todos! Siempre se ha dicho que los abrazos tienen propiedades curativas, expresión sin mucho tono científico, pero lo cierto es que diferentes estudios han confirmado muchos de los beneficios de abrazar y ser abrazados.

Abrazar no debería ser cosa de un día, por supuesto, pero en este gran calendario de la vida que tenemos, existe un día específico para 'celebrar' este acto: el 21 de enero tiene lugar el Día de los Abrazos. Eso sí, hay que tener en cuenta que la jornada de hoy no tiene carácter de 'internacional', aunque en muchos lugares sí se le llame así. En realidad se trata del Día Nacional del Abrazo, nacional en Estados Unidos, que es donde nació, pero su recurso se ha extendido por otros países, como ha ocurrido con otras festividades propias como Halloween o el día de Acción de Gracias.

Cómo nació el Día de los Abrazos

La primera vez que se celebró el Día de los Abrazos fue en 1986, tras la publicación de este día en el Chase's Calendar of Annual Events. Para entender su integración en la vida hay que comprender qué es este calendario: desde finales de la década de los cincuenta, los hermanos William D. Chase y Harrison V. Chase, periodista el primero y científico social el segundo, editan cada año esta publicación que incluye eventos especiales, días festivos, celebraciones a nivel de estado o global de Estados Unidos, aniversarios históricos, efemérides y también celebraciones menos conocidas.

El periodista consideraba que no había una única fuente de referencia para recoger diferentes fechas de hitos o celebraciones y que era necesaria una publicación "fidedigna" que pudiera recopilarlos. La primera edición del Chase's Calendar of Annual Events vio la luz en 1958, cuando salieron 2.000 copias a la venta: el calendario estaba compuesto por 32 páginas, con 364 contenidos y se puso a la venta por un dólar. Las publicaciones más recientes son mucho más complejas: tienen más de 700 páginas y contienen más de 12.000 eventos y acontecimientos, incluido el Día Nacional de Nada. Este calendario se publicó desde entonces hasta 1983 bajo el paraguas de Contemporary Books; a día de hoy es Bernan Press, de Rowman & Littlefield PG, la encargada de publicarlo.

El caso es que en 1985 esta popular publicación incluyó el Día de los Abrazos, por lo que al año siguiente se empezó a celebrar oficialmente. ¿Pero cómo llegó el Día de los Abrazos al calendario de los hermanos Chase? La idea original fue del pastor estadounidense Kevin Zaborney, de Clio (Michigan), y surgió mientras estaba estudiando Psicología en la universidad. "La gente necesita interacciones humanas positivas", aseguraba hace más de una década al 'Christian's Post'. "Y abrazar es una forma segura de hacerlo".

Hablando en términos religiosos, Zaborney subraya que la comunidad cristiana cree que "Jesús era tanto humano como divino", y "dado que el lado humano 'lloró' y animó a los niños a acercarse a él, no es extraño cree que Jesús también abrazó". Tras su reflexión, y al confirmar que "no había un día para celebrar el importante acto de abrazarse" decidió crearlo y, al acabar en el calendario de los hermanos Chase se hizo la magia. "Me quedé tremendamente sorprendido", explica, en referencia a la explosión de celebraciones que surgieron a raíz de su idea. De hecho, el propio pastor pensó que recibiría más burlas que halagos.

Se trata de un día que está patentado por el propio Zaborney, y aunque es un día nacional para Estados Unidos, muchos otros países lo celebran cada año, entre ellos también en España. Además de "alentar a las familias y amigos a estar agradecidos por el regalo de los demás y de la vida a través del abrazo", el creador del Día de los Abrazos tiene una lista de "personas abrazables", nombrando cada año a alguien nuevo. Es la versión abrazable de la 'person of the year' de la revista 'Time'. En 2023, la persona más abrazable del mundo es el artista italiano Cesare Catania, creador de 'The Embrace Project', una exposición de arte contemporáneo que llega a la Galería Salotto de Milán esta misma semana, con obras centradas en el concepto del abrazo, dos de ellas inéditas.

Las personas más abrazables del mundo

La idea de nombrar a una persona del año en el marco del Día de los Abrazos no tiene tantos años como la celebración del día en sí, pero estos son los que Zaborney ha considerado más 'abrazables' durante los últimos años:

2015: Baimax , el robot de 'Big Hero 6'

, el robot de 'Big Hero 6' 2016: Tim Harris , el joven con síndrome de Down que fundó Tim's Place, un restaurante en Albuquerque (Nuevo México) que ofrece un abrazo con cada comida

, el joven con síndrome de Down que fundó Tim's Place, un restaurante en Albuquerque (Nuevo México) que ofrece un abrazo con cada comida 2018: Jason Ritter , actor estadounidense de Kevin (probably) saves the world que en 2018 consiguió un Record Guinness del Mundo por ser la persona que más abrazos consiguió dar en un minuto , un total de 95

, actor estadounidense de que en 2018 consiguió un Record Guinness del Mundo por ser la persona que , un total de 95 2019: Keanon Lowe, el entrenador afroamericano que desarmó a base de abrazos a un estudiante que quería suicidarse en un instituto de Portland

el entrenador afroamericano que desarmó a base de abrazos a un estudiante que quería suicidarse en un instituto de Portland 2020: Maxwell y Finnigan , dos niños de Nueva York cuyo abrazo filmado se hizo viral y dio la vuelta al mundo

, dos niños de Nueva York cuyo abrazo filmado se hizo viral y dio la vuelta al mundo 2021: Chris Swanson , el 'sheriff' del condado de Genesee (Flint) desde 2020, que ese mismo año se apartó del equipo de antidisturbios de la Policía para unirse a los manifestantes durante una protesta por el asesinato de George Floyd

, el 'sheriff' del condado de Genesee (Flint) desde 2020, que ese mismo año se apartó del equipo de antidisturbios de la Policía para unirse a los manifestantes durante una protesta por el asesinato de George Floyd 2022: Adam King, un niño de 8 años con una enfermedad rara que se dio a conocer en un programa de televisión, 'Toy Show', gracias a un proyecto de 'abrazos virtuales' en el marco de la pandemia de Covid

Los beneficios de un abrazo

El hipotálamo genera en determinadas condiciones una molécula que es extremadamente beneficiosa y uno de los momentos en los que se libera esta hormona es, precisamente, tras un acto tan cariñoso como un fuerte y largo abrazo: cuando el cuerpo libera oxitocina (la hormona del amor) se desencadenan otros beneficios: