Keanon Lowe se vistió de héroe para evitar una tragedia. A muchos no les sonará su nombre, pero este entrenador de fútbol americano y atletismo tuvo una encomiable actuación que evitó el suicidio de un estudiante.

El pasado 17 de mayo, un estudiante entró con un arma al Parkrose High School de Portland. Decenas estudiantes salieron corriendo cuando se dio la voz de alarma, momento en el que este entrenador se cruzó con Ángel Granados-Díaz, de 17 años.

El joven pensaba quitarse la vida. El entrenador consiguió quitar el arma al estudiante, dándole un abrazo para tranquilizarle. Las imágenes del momento han visto ahora la luz.

Según los informes, Ángel Granados-Díaz sufre problemas de salud mental. Su objetivo era suicidarse delante de sus compañeros de clase; no quería hacerlo en casa para evitarle ese momento a su madre.

'The Oregonian' desvela que el joven no pretendía hacer daño a otros alumnos. "En ese momento, sentí compasión por él. Muchas veces, especialmente cuando eres joven, no te das cuenta de lo que has hecho hasta que ha pasado", cuenta el entrenador Lowe.