Si alguna vez te has preguntado si existe un Día Mundial de algo que para ti sería descabellado que existiese, no te preocupes, hay días para todos y para todo. El calendario está lleno de Días Mundiales e Internacionales y los hay de todos los tipos, tanto oficiales como no oficiales, pero hay diferencias entre ambos.

Los Días Internacionales oficiales son los que están decididos por la ONU y sus nombres los pone la Asamblea General o algún otro organismo importante que forme parte de la organización. Por su parte, los Días Mundiales oficiales son nombrados por las agencias adheridas a la ONU.

Por otro lado, encontramos los Días Internacionales y Mundiales que no son oficiales estos están creados por otro tipo de asociaciones, organizaciones... En esta lista te contamos algunos de los días mundiales más raros que seguramente no sabías ni que existían:

Día Mundial del Retrete

Comenzó como una campaña de la ONU para dar visibilidad a los 3.600 millones de personas que carecen de servicios se saneamiento seguro. Se celebra el 19 de noviembre. Según la ONU, “hay que acogerse a medidas que permitan ayudar con la crisis de saneamiento mundial y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todo el mundo de aquí a 2030”.

Día Mundial del Infiel

Este día se celebra justo 24 horas antes que el día de San Valentín, es decir, el 13 de febrero. Su origen está en Estados Unidos, donde fue creado por una web de citas en internet para parejas que ya estaban en una relación.

Día Mundial del Hijo de En Medio

El 12 de agosto se celebra el día de este hijo tan especial, si es tu caso, corre a celebrarlo. La celebración de este día se debe a la creencia de que estos hijos son los que pasan más desapercibidos dentro del núcleo familiar, por lo que este día se inspiró en ellos para hacerlos sentir más queridos. Esta celebración fue propuesta por Elizabeth Walker quien pretendía dar protagonismo a estos hijos.

Día Mundial de Leer a Tolkien

Día Mundial de Los Calcetines Perdidos

Día Mundial de La Pasta

El escritor británico dejó tal legado que hay un día en su nombre,. Esta fecha fue elegida en concreto para celebrar su mayor obra: ‘ El Señor de los Anillos ’. Este evento anual fue promovido por The Tolkien Society en 2003 con el fin de divulgar la obra del escritor.Suena a broma, pero es real. Todos hemos perdido muchos calcetines a lo largo de nuestra vida y no hay ninguna pista de dónde pueden estar. Pues bien, si quieres darles un homenaje a todos estos calcetines tragados por la lavadora,es el día indicado para hacerlo.

Esta comida italiana tan apreciada por casi todos tiene su propio día, el 25 de octubre. El día en cuestión fue elegido con motivo del primer congreso mundial de pasta por todos los fabricantes de este alimento, y cómo no, se celebró en Roma en 1995.

Día Internacional de Hablar como un Pirata

Día Mundial de Saltar en los Charcos

Este día surgió a raíz de broma entre los amigos John Baur y Mark Summers, en 1995, durante un partido de ráquetbal: entre ellos empezaron a hablar como si fueran piratas, hicieron gracia y el resto les siguió la broma. De ahí, tal y como ellos mismos contaron en una entrevista publicada en 2018, decidieron enviarle la broma del día de Hablar como un Pirata al humorista Dave Barry para que se uniera a su broma... y lo hizo. La viralización de este día vino de la mano de su libertad de derechos: al no convertirlo en marca registrada, cualquier persona puede hacer alusión a este día sin necesidad de pedir permiso. Su día de celebración esAsí que si lo que siempre has querido es ser un pirata, coge tu disfraz y practica tu mejor entonación para conseguir esta voz tan peculiar.Su celebración es el díay seguro que a lo más pequeños les alegrará el día cuando se lo digas. Se celebra en el mundo entero pero el día de celebración puede variar según qué país, ya que no en todos sitios hay charcos en septiembre.