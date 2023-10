La oxitocina es una de esas hormonas que, según escuchamos su nombre, nos traen a la cabeza un momento clave del ser humano: el parto. Esto tiene sentido, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se inyecta a mujeres embarazadas para inducir el parto cuando, por cuestiones médicas, se valora que no se puede esperar más pero la mujer no ha empezado aún a tener contracciones de manera natural. Sin embargo, la oxitocina no es algo relacionado únicamente con el parto, sino que se trata de una hormona que se sintetiza tanto en hombres como en mujeres y aunque en cada caso tenga unos efectos distintos, también hay efectos comunes.

A la oxitocina se la conoce como la 'hormona del amor' y está incluida en la lista de las 'hormonas de la felicidad', una serie de hormonas que tienen gran relevancia en el estado de ánimo de las personas. Se trata de una hormona y neuropéptido que se produce en el hipotálamo y es liberada al torrente sanguíneo, modulando de algún modo el sistema nervioso en determinados comportamientos sociales, sentimentales, sexuales o parentales. Su nombre, oxitocina, procede del griego (de ὀξύς y τόκος, oxys y tokos, palabras que significan nacimiento y rápido) y tiene relación con la función que tiene durante los embarazos: es la encargada de estimular los músculos del útero para ampliar y acelerar las contracciones, de modo que se facilite el parto.

Se sabe que el cuerpo libera oxitocina cuando estamos en contacto físico con otras personas, con actos sociales e íntimos como abrazos o besos. A nivel psicológico, esta 'hormona del amor' está muy relacionada con una sensación de seguridad, con la mejora de las interacciones sociales y con la autoestima, y lo cierto es que hay muchos estudios en este sentido. Pero, además, también interviene en los procesos de excitación sexual: los niveles de oxitocina aumentan durante las relaciones sexuales, y aún más durante el orgasmo, cuando provoca contracciones tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, la 'hormona del amor' genera contracciones en la próstata y en las vesículas seminales; en las mujeres, en el útero.

No la única que interviene en este proceso de excitación sexual, pero sí una clave y, además, una de las principales razones por las que el ser humano tiene ganas de tener este tipo de relaciones. Según Deborah Lee, especialista en salud reproductora y sexual y autora en Dr. Fox Online Pharmacy, de Reino Unido, el "contacto ligero, visual y piel con piel" ayudan a una segregación mayor de oxitocina. "Puede ocurrir simplemente mirando a otra persona", explica, en la revista 'Live Science', antes de insistir en que estos niveles de oxitocina son vitales para la obtención de una respuesta sexual satisfactoria.