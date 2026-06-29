Qué hacer para que en el trabajo te compensen el 15 de agosto de 2026, festivo en sábado

El calendario laboral de España prevé el 15 de agosto como día festivo nacional. Pero, como ocurre en muchos casos, en 2026 esta festividad cae en fin de semana.

España está a punto de entrar en su periodo vacacional por excelencia: en julio y agosto, millones de personas se toman sus vacaciones para descansar de la rutina, de la escuela, del trabajo... y coger fuerzas para empezar la nueva 'temporada' con algo más de energía. Mientras, los que sí tienen que trabajar durante estos meses ven con cierto desdén el calendario laboral que les espera en los próximos meses: el verano se presenta con pocos festivos nacionales, concretamente con uno sólo, el 15 de agosto que, además, este año cae en fin de semana.

Dado que cae en sábado, el día de la Asunción de la Virgen sigue siendo festivo, pero los trabajadores en turno de lunes a viernes no lo verán. No obstante, una reciente sentencia de la Audiencia Nacional fijó, para el sector de los centros de atención al cliente pero abriendo las puertas al resto de trabajadores, que los festivos que caen en sábado han de compensarse con un día adicional de descanso. Así pues, ¿se puede reclamar este año el 15 de agosto?

Desde Legalión explican los casos en los que existe ese derecho a reclamar un festivo no disfrutado. Concretamente señalan que tienen derecho a la compensación con un día de descanso adicional los trabajadores que tienen jornada de lunes a viernes y también los que tienen turnos rotativos, cuando el festivo cae en sábado —y en el segundo caso, cuando el trabajador tiene asignado como día libre el sábado—. No aplica, por ejemplo, en personas que tienen turno de lunes a sábado, ya que en este caso ya se considera día festivo disfrutado —y si se le pide trabajar, tendrá que ser compensado como tal—.

Si bien algunos convenios colectivos ya regulan el traslado de días festivos, en los casos en los que esto no aplica, desde Legalión insisten en que se han de seguir una serie de pasos:

Documentar el caso: recopila los festivos que han coincidido en tu día libre o jornada de descanso de los últimos 12 meses y, antes de nada, comprueba si la empresa los ha compensado o no. Esto aplica tanto a los festivos nacionales como a los autonómicos y municipales. Revisar tu contrato y convenio: localiza la información que esté incluida sobre los días festivos y la jornada anual. Comunicarlo a Recursos Humanos: lo ideal es presentar por escrito una solicitud de compensación, o bien por correo electrónico o en persona, con registro de entrada, con el fin de dejar constancia de ello. Si la empresa lo deniega o no contesta... es el momento de acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC): antes de ir a juicio es imprescindible presentar una papeleta en el SMAC de tu comunidad autónoma. Demandar ante el juzgado de lo Social: si no hay conciliación con la empresa, puedes interponer una demanda ante un juzgado de lo Social. "Con la doctrina del Supremo consolidada, la posición del trabajador que reclama un festivo en día libre es muy favorable", explican desde Legalión. Denunciar a la Inspección de Trabajo: otra opción, aseguran, es la de denunciar el incumplimiento directamente ante la Inspección de Trabajo, que puede iniciar un procedimiento de oficio contra la empresa.

La compensación que se puede exigir por un festivo no disfrutado es un día adicional de descanso: desde Legalión subrayan que no se trata de una compensación económica automática, aunque el convenio colectivo o el acuerdo con la empresa "puede establecer el pago en metálico con recargo", un recargo que suele ser, habitualmente, entre el 75% y el 100% del valor del día trabajado en festivo. Según la doctrina del Supremo, se trata de derechos distintos, es decir, las vacaciones son vacaciones, los descansos semanales son descansos semanales y los festivos, festivos, y ninguno debería absorber a otros.

Qué otros festivos se pueden reclamar en 2026

A lo largo del año 2026, el 15 de agosto es el único día festivo nacional que cae en sábado, pero también aplican los festivos autonómicos. Así pues, entre los festivos autonómicos que se podrían reclamar este año están:

28 de febrero, día de Andalucía → En Andalucía

→ En 25 de julio, día de Santiago Apóstol → En Galicia y Euskadi

→ En y 26 de diciembre → En Baleares y Cataluña

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido