Calendario laboral de Andalucía de 2026: festivos, puentes y fiestas en todos los pueblos andaluces

Además de los festivos nacionales, Andalucía tiene como propias algunas fiestas comunes con gran parte de España. Localiza en este buscador todos los días festivos, localidad por localidad, de cada provincia andaluza.

Cuando el año cambia, también lo hacen los días de fiesta. Aunque por norma general el calendario laboral suele coincidir en fechas de un año para otro, cada año se presenta uno diferente. Por ejemplo, en 2026, los ocho festivos incluidos en el calendario nacional excluyen, en la práctica, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, porque aunque sí suele ser fiesta en toda España cae en domingo. Aquí son las comunidades autónomas las que deciden si quieren trasladarlo al lunes posterior o, en su defecto, escoger otra festividad que les sea propia.

Sea como fuere, el calendario laboral de Andalucía para 2026 ya está publicado al completo: en total, todos los residentes en la comunidad autónoma andaluza tienen un total de 14 días festivos en 2026: ocho de ellos los comparten con el resto de España; cuatro los comparten con toda la región y otros dos están marcados únicamente para cada Ayuntamiento, aunque en muchos casos también pueden coincidir con otras localidades.

Para el nuevo año, Andalucía ha elegido como propias las fiestas del 28 de febrero, Día de Andalucía, el Jueves Santo (2 de abril) y otras dos festividades que, como otras autonomías, han trasladado al lunes por caer en domingo: se trata del día de la Constitución española, que pasa del 6 al 7 de diciembre, y el Día de Todos los Santos, que se traslada del 1 al 2 de noviembre. En el siguiente buscador puedes localizar los días festivos de cada localidad, de cada provincia de las ocho que conforman Andalucía.

Hace unos años, Vox propuso que el Gobierno andaluz declarara como fiesta autonómica, en lugar del 28 de febrero, el 2 de enero, día de la Reconquista: esta es la fecha en la que, en 1492, los cristianos recuperaron Granada de manos de los árabes. Esta fiesta nunca se ha incluido en el calendario laboral autonómico, aunque la ciudad de Granada sí la celebra como propia, siendo el segundo día festivo del año en toda la comunidad, después del 1 de enero, Año Nuevo, festivo a nivel nacional.

