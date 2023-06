El conocimiento de tu convenio colectivo es básico para entender tus derechos y obligaciones en el entorno laboral. El convenio es una norma de obligado cumplimiento que marca las condiciones laborales entre el empleado y la empresa. Por esta razón es tan importante conocer bajo qué convenio se enmarca un contrato y cuáles son sus términos en detalle.

Depender de un convenio colectivo u otro puede suponer cosas como tener más o menos salario base, más días de vacaciones, de asuntos propios y, en general, guía todas las condiciones laborales.

Por lo tanto, te animamos a que dediques el tiempo necesario para familiarizarte con el tuyo. Ya sabes: la información es poder. Y un trabajador bien informado está mejor preparado para defender sus derechos en caso necesario.

Qué es un convenio colectivo

El convenio colectivo está reconocido en la Constitución española dentro de la garantía del derecho a la negociación colectiva y en el Estatuto de los Trabajadores. El convenio debe ser pactado entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Así, el convenio colectivo es el acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores resultante de la negociación colectiva.

En él se establecen las condiciones de trabajo y productividad y las remuneraciones de los trabajadores. En él también se define las normas que se aplicarán en sus relaciones laborales.

De qué habla el convenio laboral

En resumen, conocer los detalles de tu convenio laboral te ayudará a:

1. Conocer tus condiciones económicas según la ley (cuánto debes cobrar como mínimo, por ejemplo).

2. Conocer tus condiciones laborales (cuántas horas deben tener tus jornadas, las vacaciones que te corresponden, las condiciones de los despidos, etc.).

3. Quiénes son tus representantes sindicales.

¿Cómo saber a qué convenio pertenezco?

Entonces, surge la pregunta: ¿dónde puedo ver el convenio colectivo que corresponde a mi puesto de trabajo? Es muy probable que no sepas dónde encontrarlo porque la mayoría no le presta atención hasta que quiere encontrarlo por alguna duda urgente.

No obstante, hay diversas maneras de encontrar y revisar el convenio colectivo que afecta a tu puesto de trabajo. Estas son algunas de ellas:

1. Busca en tu contrato de trabajo: en la mayoría de los casos, el convenio colectivo que se aplica a tu puesto de trabajo debería estar especificado en tu contrato laboral. Normalmente, el convenio aparece en la cláusula séptima del contrato. (Te dejamos aquí nuestra Guía definitiva para entender una nómina: IRPF, salario base, sueldo neto... por si te es de ayuda).

2. Solicítalo en tu empresa: habla con tu empleador o el departamento de recursos humanos de tu empresa para que te informen de cuál es tu convenio colectivo. Como empleado, tienes derecho a conocer cuál es el convenio colectivo que regula tu relación laboral.

3. Consultar en el portal de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CNAE): toda actividad económica del CNAE va asociada a un código y hay un total de 21 grupos diferenciados.

Para buscar un convenio en la web hay que seguir estos pasos:

1. Entrar en el buscador de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social e introducir el código CNAE de la actividad económica de nuestra empresa.

2. Poner la localización de nuestro lugar de trabajo y filtrar por "convenios colectivos". Debes saber que existe un código por convenio colectivo y podremos saber cuál es el grupo de cotización seguridad social.

3. Una vez que hagamos clic en "buscar", nos aparecerá un listado de códigos de convenios colectivos asociados al CNAE de nuestra empresa.

Este método no es sencillo, ya que en el buscador de convenios devolverá múltiples resultados.

4. Pregunta a los sindicatos: puedes consultar el convenio colectivo con ellos. Los sindicatos suelen tener acceso a todos los convenios colectivos y pueden asesorarte sobre sus implicaciones.

Tipos de convenio colectivo

El sector en que se desarrolla la actividad de la empresa y el área geográfica son los factores que determinarán qué convenio colectivo se aplicará. Como recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se pueden encontrar tanto convenios empresariales como sectoriales, a nivel nacional, autonómico o provincial.

También pueden ser estatuarios o extraestatutarios: los primeros se ajustan al Estatuto de los Trabajadores y tienen carácter de ley. Es decir, en caso de que no se cumplan, se podría denunciar. Los segundos son acuerdos privados y no tienen rango de ley. Tanto que, según el ministerio, son pactos colectivos que no pueden calificarse como convenios colectivos. En resumen, sería:

Clasificación por ámbito

Ámbito estatal o nacional

Sectoriales

Grupo de empresas

De empresa y ámbito inferior

Clasificación por rango de ley

Estatutarios o de eficacia general

Extraestatutarios o de eficacia limitada (no son convenios colectivos en sentido estricto).

El objetivo principal de un convenio colectivo es proteger tus derechos como trabajador, por lo que, si algo no está claro, es mejor pedir aclaraciones antes de asumir algo que no sea correcto.

Como puedes ver, entender a qué convenio colectivo perteneces y lo que establece es crucial para que puedas navegar eficientemente en tu entorno laboral.