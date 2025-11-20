Calendario laboral 2026 de Baleares: festivos y puentes, isla por isla, de Mallorca a Ibiza

Todas las localidades baleares tienen sus 14 días festivos: de ellos, ocho se comparten con toda España y cuatro, entre todos los municipios de la comunidad autónoma. Consulta los días festivos de Baleares, isla por isla.

A diferencia de lo que ocurre en Canarias, Baleares no tiene festivos insulares. Los días festivos en Baleares se distribuyen entre festivos nacionales —recopilados en el calendario laboral nacional—, que son un total de ocho; entre festivos autonómicos (cuatro) y festivos locales (dos), elegidos por cada Ayuntamiento. No hay un día festivo para toda la isla de Menorca, por ejemplo, aunque sí para Formentera, pero no por el hecho de ser isla, sino por ser municipio.

Además de los ocho días festivos en toda España, Baleares cuenta con sus cuatro festivos para toda la región: el primero de ellos es el más representativo, el Día de las Illes Baleares, que se celebra el 1 de marzo, día en que, en 1983, entró en vigor el Estatuto de Autonomía de la comunidad. En 2026, no obstante, al ser el 1 de marzo domingo se traslada este festivo al lunes posterior, 2 de marzo. Los dos siguientes son los que, igual que en otras regiones, hacen que la Semana Santa se alargue un poco más: al Viernes Santo (3 de abril), día festivo en toda España, se suman el Jueves Santo (2 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril), lo que 'crea' un señor acueducto de cinco días.

El último de los cuatro festivos que Baleares ha escogido para toda la región es el 26 de diciembre, día de San Esteban, también conocido como 'segunda Navidad', que si bien en 2025 cae en viernes, el año 2026 será un sábado. El resto de días, los festivos locales, los define cada Ayuntamiento. En el siguiente buscador puedes localizar todos los días festivos de cada municipio balear:

Entre los días 'favoritos' del calendario de fiestas locales en Baleares están el día de Sant Antoni (17 de enero), festividad que se celebra en más de una veintena de municipios, mientras que otros 14 celebran Sant Joan (24 de junio). Palma de Mallorca es uno de ellos, mientras que Ibiza opta por los días 5 y 8 de agosto, cuando tienen lugar las tradicionales Festes de la Terra, en plena 'temporada' ibicenca.

