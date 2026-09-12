Detenido tras perseguir a varias personas motosierra en mano en Getxo, Vizcaya

Los detalles Según las informaciones recogidas por la Policía Local, el altercado se inició tras una posible discusión entre el detenido y varias de las personas a las que persiguió.

Un hombre con antecedentes policiales ha sido detenido en Getxo, Vizcaya, tras perseguir con una motosierra en funcionamiento a varias personas en el barrio de Algorta. El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas tras una discusión previa. Durante la persecución, la motosierra dejó de funcionar, lo que permitió que las personas perseguidas se abalanzaran sobre él. En el forcejeo, el hombre sufrió una lesión por arma blanca, que fue encontrada cerca del lugar. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La Policía Local destacó su rápida actuación y coordinación con los servicios sanitarios para controlar la situación.

Un varón, con antecedentes policiales y multirreincidente, ha sido detenido este madrugada en Getxo (Vizcaya) por perseguir con una motosierra en funcionamiento a varias personas en el barrio de Algorta, tras una discusión, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos han ocurrido en torno a las 5:00 horas de la madrugada. Según las primeras informaciones recabadas por los agentes, los hechos se habrían iniciado tras una posible discusión previa entre el detenido y varias de las personas implicadas. Posteriormente, el varón apareció con una motosierra arrancada e inició la persecución del grupo, generando una situación de "evidente peligro" para quienes se encontraban en el lugar, según ha explicado el consistorio.

En un momento determinado, la motosierra dejó de funcionar y varias de las personas perseguidas se abalanzaron sobre el individuo. Durante el forcejeo, el varón sufrió una lesión compatible con el uso de un arma blanca, que fue posteriormente localizada por los agentes en las inmediaciones del lugar.

Por el momento, no ha podido determinarse quién habría utilizado dicha arma, una circunstancia que forma parte de la investigación abierta para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las posibles responsabilidades de todas las personas implicadas. Al menos otras dos personas presentaban lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el propio lugar por los servicios sanitarios.

Los agentes de la Policía Local procedieron finalmente a la detención del presunto agresor, vecino de Getxo, con antecedentes policiales y carácter multirreincidente. Fue trasladado al Hospital Universitario Cruces en calidad de detenido mientras se instruyen las correspondientes diligencias.

Desde el Ayuntamiento de Getxo se ha puesto en valor "la rapidez, profesionalidad y capacidad de respuesta" de la Policía Local ante un episodio de "especial peligrosidad", así como "la coordinación con los servicios sanitarios, que permitió actuar de manera inmediata y controlar una situación que entrañaba un evidente riesgo para la integridad de varias personas".

La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas implicadas.

Asimismo, recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de violencia o conflicto que pueda entrañar riesgo para las personas, debe evitarse la confrontación física y avisar de inmediato a los servicios policiales y de emergencia.

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