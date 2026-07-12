Prohibido fumar en las playas de 14 municipios de Barcelona: las multas por incumplir la norma pueden ascender hasta los 750 euros

Los detalles La cifra a pagar si te pillan fumando podría ser incluso mayor si la persona es reincidente. El objetivo de la medida es que las playas estén más limpias y que estos espacios sean más saludables.

Desde este verano, 14 municipios de Barcelona han prohibido fumar en las playas, una medida que comenzó en Barcelona hace cuatro años y ahora se extiende a otras localidades. Esta iniciativa, impulsada por la diputación de Barcelona, busca reducir la contaminación en la arena y el mar. Aunque se han observado colillas en la arena, las multas por incumplir la norma pueden llegar a 750 euros, aumentando para reincidentes. La medida, que pretende hacer las playas más limpias y saludables, ha sido bien recibida por algunos visitantes, quienes consideran que es beneficiosa para todos.

Ya son 14 los municipios de Barcelona que prohíben fumar en las playas desde este verano. "Creo que es bueno para todos", expresa un padre con niños, mientras que otro hombre reconoce que a él le "molesta" cuando una persona fuma a su lado en la arena.

La iniciativa, que empezó hace cuatro años en Barcelona, ahora se extiende a otras 13 localidades y es competencia del Ayuntamiento determinar esta prohibición. En este sentido, Eric Plaza, regidor de playas de Gavà, señala que "la diputación de Barcelona tuvo esta iniciativa de unir a varios municipios metropolitanos en la prohibición de fumar en las playas, con lo que se reduce tanto la contaminación de la arena como del mar".

Sin embargo, pese a la prohibición, a la entrada de la playa y entre dunas te puedes encontrar varias colillas en la arena, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia. Lo cierto es que la multa para los irresponsables puede ascender hasta 750 euros y podría ser una cifra superior si la persona es reincidente. "Tienes más que perder que ganar por fumar un cigarro. Mejor fumar en otro sitio", expresa un hombre al respecto.

El objetivo de esta medida que ha venido para quedarse es que las playas estén más limpias y los espacios comunes sean más saludables.

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