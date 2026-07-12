Muere un joven de 28 años que se estaba bañando en el Pantano de San Juan (Madrid)

Un dispositivo de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid rastrea el pantano de San Juan

Los detalles Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad.

Un joven de 28 años ha perdido la vida este domingo por la mañana mientras se bañaba en el Pantano de San Juan, acompañado de varios amigos, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La primera llamada de alerta se produjo a las 8:54 horas, movilizando a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes localizaron el cuerpo a unos tres metros de profundidad. El psicólogo del Summa 112 brindó apoyo a los amigos del fallecido. La Guardia Civil recuperó el cuerpo y confirmó el deceso, además de asumir la investigación de lo ocurrido.

Un joven de 28 años ha fallecido este domingo por la mañana cuando se estaba bañando en el Pantano de San Juan acompañado de varios amigos, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Según ha informado un portavoz, la primera llamada a Emergencias 112 se ha producido a las 8:54 horas y hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad.

El psicólogo de guardia del Summa 112 ha atendido a los amigos del bañista que ha fallecido. Finalmente, ha sido la Guardia Civil la que ha recuperado el cuerpo del joven y el Summa 112 ha confirmado su fallecimiento. La Benemérita se encarga también de investigar lo ocurrido.

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