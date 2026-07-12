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Estaba acompañado

Muere un joven de 28 años que se estaba bañando en el Pantano de San Juan (Madrid)

Los detalles Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad.

Un dispositivo de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid rastrea el pantano de San Juan Un dispositivo de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid rastrea el pantano de San JuanEmergencias 112
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Un joven de 28 años ha fallecido este domingo por la mañana cuando se estaba bañando en el Pantano de San Juan acompañado de varios amigos, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Según ha informado un portavoz, la primera llamada a Emergencias 112 se ha producido a las 8:54 horas y hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad.

El psicólogo de guardia del Summa 112 ha atendido a los amigos del bañista que ha fallecido. Finalmente, ha sido la Guardia Civil la que ha recuperado el cuerpo del joven y el Summa 112 ha confirmado su fallecimiento. La Benemérita se encarga también de investigar lo ocurrido.

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