"Si pasamos ante Francia lo hemos ganado": la afición, con confianza total en la Selección y en volver a la final de un Mundial

El contexto España está en unas semifinales de Copa del Mundo por primera vez desde ese 2010 que acabó con el gol de Iniesta ante Países Bajos y con Casillas levantando el título. Quedan dos partidos: Francia y Argentina o Inglaterra.

España está a un partido de alcanzar la final del Mundial 2026, enfrentándose a Francia en Dallas. Han pasado 16 años desde la última vez que la selección llegó a una semifinal, cuando Carles Puyol marcó el gol decisivo contra Alemania en 2010. A pesar de la fortaleza del equipo francés, España ya venció a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024. La afición confía en jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, quien ha sido clave en recientes victorias. Francia es considerada el mayor obstáculo antes de una posible final contra Argentina o Inglaterra, pero la ilusión de ganar un nuevo Mundial une a todos.

España está a un partido de volver a la final de un Mundial. De poder tener la opción de sumar una nueva estrella en el escudo. Han pasado 16 años desde ese cada vez más lejano 2010. Desde la última vez que se llegó a unas semifinales. Desde ese cabezazo de Carles Puyol ante Alemania que fue el preámbulo a la victoria ante Países Bajos. Ahora, en 2026, la Selección se juega ante Francia estar en el partido de New Jersey. Se juega, en 90 minutos o en 120, poder volver a ser campeona del mundo.

No será fácil. Porque enfrente, en Dallas, espera Francia. Espera un rival que cuenta con una delantera temible y que parece estar ganando sin siquiera tener que esforzarse. Así son los de Deschamps. Así es un combinado al que, eso sí, ya se ganó en las semifinales de la Eurocopa 2024 que ganó España con ese 2-1 ante Inglaterra.

Así que miedo ninguno. "Tenemos a Lamine Yamal, a Nico Williams...", dice una afición que, además, sabe que también está él: "Tengo mucha fe en Mikel Merino".

En quien ha dado, in extremis, las dos últimas victorias a España en esos partidos frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a Bélgica. Ahora, la confianza es generalizada aunque hay quien tira de prudencia.

"Son muy fuertes. Tienen mucho potencial y una buena delantera. Son temibles", expresan.

Y, por ello, un pensamiento común. El de que Francia es el escollo más complicado que hay en el camino que le queda a España. Más que esa hipotética final ante Argentina o Inglaterra. "Si pasamos lo hemos ganado", afirman.

Así está todo. Así está una afición unida ante el sueño de ganar un nuevo Mundial. De otro 'Iniesta de mi vida'. De, después de esos horarios intempestivos como ante Uruguay y ese calor extremo tanto en España como en EEUU, Canadá o México, tener una nueva estrella sobre el escudo. Porque nada une tanto como la ilusión de poder volver a levantar una Copa del Mundo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido