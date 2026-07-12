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Los Bomberos de Valencia buscan a un hombre de 66 años desaparecido en Aldaia

Los detalles En el operativo para encontrar al hombre, que se cree podría haberse desorientado, participan cuatro BRIFO, una dotación de bomberos, un oficial, un sargento, un coordinador forestal, GERA con helicóptero MV6-R del Consorcio y dos unidades de Bomberos Forestales.

Bomberos del Consorcio de Valencia Bomberos del Consorcio de Valencialasexta / jorge.bautista@lasexta.com
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El Consorcio de Bomberos de Valencia participa en la búsqueda de un hombre desaparecido en Aldaia, visto por última vez el 10 de julio y residente del barrio de Cristo de Aldaia. Se le vio, según cuentan en 'Las Provincias', a eso de las 18:30 en la Calle Mayor y se cree que pudo desorientarse.

En el operativo participan cuatro BRIFO, una dotación de bomberos, un oficial, un sargento, un coordinador forestal, GERA con helicóptero MV6-R del Consorcio y dos unidades de Bomberos Forestales.

Además, también participan medios del Ayuntamiento de Valencia y de la ONG IAE.

Tal y como cuentan en el citado medio, y mencionando a fuentes oficiales, el hombre tiene 66 años y podría estar desorientado al sufrir demencia.

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