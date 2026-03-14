Gritos e insultos contra los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas a su llegada a los juzgados

Los detalles Los hermanos, Juli y Lolo, han llegado al lugar han llegado Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros en vehículos con cristales tintados, por lo que no han podido ser vistos.

Los dos hermanos detenidos en Hornachos por la desaparición de Francisca Cadenas en 2017 han llegado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros entre abucheos de vecinos. Transportados en vehículos con cristales tintados, evitaron ser vistos. Tras permanecer tres noches en los calabozos de la Guardia Civil en Zafra, fueron detenidos cuando se encontraron huesos en su patio, confirmados como de Cadenas. Juli, el menor, confesó ser el autor de la muerte, exculpando a su hermano Lolo. La Policía Local cortó la calle para impedir el acceso de ciudadanos que mostraron su repulsa.

Los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar.

Al lugar han llegado en vehículos con cristales tintados, por lo que no han podido ser vistos.

Ambos han pasado a disposición judicial permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando el instituto armado encontró huesos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Los dos hermanos se encuentran en las dependencias judiciales después de que Juli, el menor de ellos, se declarara este viernes autor de la muerte y exculpara al otro, conocido como Lolo.

Para la llegada de los detenidos la Policía Local ha cortado la calle impidiendo el acceso a ciudadanos que desde las esquinas han mostrado su repulsa hacia los investigados.

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