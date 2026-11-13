Prisión para el novio de Dana Leonte tras el veredicto de culpabilidad por asesinato

Los detalles La joven, de 30 años, desapareció en junio de 2019 en Arenas, Málaga. Ahora, el magistrado que ha presidido el juicio con jurado contra Sergio Ruiz ha ordenado su ingreso en la cárcel.

El magistrado ha ordenado el ingreso en prisión de Sergio Ruiz, novio de Dana Leonte, tras ser declarado culpable de asesinato con alevosía doméstica y de un delito contra la integridad moral. El juicio, que se celebró con jurado, concluyó con un veredicto de culpabilidad que incluye agravantes de discriminación por género y parentesco. La fiscal y la abogada de la familia solicitaron su encarcelamiento por riesgo de fuga, dado el posible alcance de la condena. Para víctimas de violencia machista, el '016' ofrece atención gratuita y confidencial, y existen otros recursos como el 112 y la aplicación ALERTCOPS para emergencias.

El magistrado que ha presidido el juicio con jurado contra el novio de Dana Leonte, la mujer de 30 años desaparecida en junio de 2019 en Arenas (Málaga), ha ordenado su ingreso en prisión tras el veredicto de culpabilidad por asesinato y un delito contra la integridad moral.

El juicio con jurado quedó visto para veredicto este jueves y, tras entregarles el objeto por el que debían deliberar, quedaron aislados tras unas pequeñas explicaciones por parte del magistrado presidente.

Los miembros del jurado han considerado este viernes que el acusado, Sergio Ruiz, es culpable de asesinato, ya que han apreciado alevosía doméstica y contra la integridad moral con los agravantes de discriminación por razón de género y parentesco.

Tras el veredicto, tanto la fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, como la abogada de la familia de Dana Leonte, Antonia Barba, han pedido su ingreso en prisión por riesgo de fuga, que se ve agravado por la posible elevada condena por los delitos que ha sido declarado culpable.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas. Además, las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda escribiendo correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) . Y si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia machista.

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