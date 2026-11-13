Un incendio en un edificio en Bilbao deja 22 hospitalizados, uno de ellos grave

Los detalles Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Decenas de vecinos, tanto del bloque afectado como de dos edificios cercanos, tuvieron que ser desalojados.

Un incendio en el barrio de Uribarri, Bilbao, ha resultado en al menos 22 personas heridas, una de ellas de gravedad, que han sido trasladadas a diversos hospitales. El fuego comenzó en una vivienda de la calle Monte Izaro, lo que obligó a desalojar a decenas de vecinos de varios edificios. La Policía Municipal y la Ertzaintza intervinieron para controlar la situación. Además de los heridos, unas 40 personas recibieron atención en el lugar. Las causas del incendio, que inició a las 00:20 horas, aún se desconocen. Bomberos y ambulancias acudieron rápidamente para controlar el incidente y asistir a los afectados.

Un incendio en Bilbao, en el barrio de Uribarri, ha dejado al menos 22 personas heridas que han tenido que ser trasladadas al hospital, una de ellas de gravedad.

Según ha informado El Correo, el incendio se originó en una vivienda de la calle Monte Izaro, obligando a desalojar a decenas de vecinos no solo del bloque afectado, también de dos edificios cercanos. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Basurto, Cruces, Galdakao y San Eloy.

La Policía Municipal de Bilbao y de la Ertzaintza ha tenido que intervenir para evitar que los familiares de los ocupantes de una de las viviendas afectadas accediesen al inmueble. Además de los heridos, al menos 40 personas han tenido que ser atendidas en el lugar de los hechos.

Por el momento, se desconcen las causas del incendio, que se originó a las 00:20 horas de la noche. Cinco dotaciones de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Hasta la zona se desplazaron también ambulancias que evacuaron a los afectados, muchos de ellos por inhalación de humo.

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