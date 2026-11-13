Ahora

En el barrio de Uribarri

Un incendio en un edificio en Bilbao deja 22 hospitalizados, uno de ellos grave

Los detalles Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Decenas de vecinos, tanto del bloque afectado como de dos edificios cercanos, tuvieron que ser desalojados.

Imagen de archivo de una ambulancia en Bilbao. Imagen de archivo de una ambulancia en Bilbao.Europa Press

Un incendio en Bilbao, en el barrio de Uribarri, ha dejado al menos 22 personas heridas que han tenido que ser trasladadas al hospital, una de ellas de gravedad.

Según ha informado El Correo, el incendio se originó en una vivienda de la calle Monte Izaro, obligando a desalojar a decenas de vecinos no solo del bloque afectado, también de dos edificios cercanos. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Basurto, Cruces, Galdakao y San Eloy.

La Policía Municipal de Bilbao y de la Ertzaintza ha tenido que intervenir para evitar que los familiares de los ocupantes de una de las viviendas afectadas accediesen al inmueble. Además de los heridos, al menos 40 personas han tenido que ser atendidas en el lugar de los hechos.

Por el momento, se desconcen las causas del incendio, que se originó a las 00:20 horas de la noche. Cinco dotaciones de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Hasta la zona se desplazaron también ambulancias que evacuaron a los afectados, muchos de ellos por inhalación de humo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Arranca la campaña electoral: Sánchez recurre a Begoña Gómez, Feijóo se centra en la migración y Colau clama por la vivienda
  2. Marlaska se niega a dimitir y se aferra a una investigación abocada al fracaso sobre la violencia policial durante el 11N
  3. La UCO señala una "interlocución directa" entre Sánchez y Corvillo: el exchófer le contó a Aldama una reunión de 35 minutos organizada por Óscar López
  4. Golpe a Núcleo Nacional: la jueza decreta el cese total de su actividad y el cierre de sus sedes
  5. Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia tras el escándalo sobre sus infidelidades y un presunto espionaje
  6. Detenido un hombre en Gijón por matar a su expareja