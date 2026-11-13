Herida una mujer de 43 años tras ser acuchillada en plena calle por un hombre en Hellín

El contexto Otra mujer de 23 que presenció el ataque tuvo que ser atendida tras sufrir una crisis convulsiva, por lo que ambas fueron trasladas en UVI al hospital de la localidad.

En un nuevo ataque machista en Hellín, Albacete, una mujer de 43 años ha sido herida con arma blanca por un hombre que ya ha sido detenido por la Policía Nacional. La agresión ocurrió a las 22:09 horas del jueves en la calle San Blas. La víctima fue trasladada en UVI al hospital, al igual que otra mujer de 23 años que sufrió una crisis convulsiva al presenciar el ataque. Se desconoce si había relación entre la víctima y el agresor. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas en múltiples idiomas, y en emergencias, se puede contactar con el 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

Nuevo ataque machista en Albacete. Una mujer de 43 años ha sido herida con arma blanca en Hellín por un hombre que ya ha sido detenido por la Policía Nacional mientras que la mujer ha sido trasladada en UVI al hospital de la localidad.

La agresión ha tenido lugar a las 22:09 horas de este jueves en la calle San Blas de Hellín, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Un hombre, que ha sido detenido por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local, ha agredido en la calle a una mujer de 43 años.

Los servicios sanitarios han atendido a esta mujer y también a otra de 23 años que ha sufrido una crisis convulsiva al presenciar la agresión y ha derivado a las dos en UVI al hospital de la localidad.

De momento, se desconoce si víctima y agresor tenían algún vínculo o relación.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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