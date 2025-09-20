Ahora

Asesinato en Benidorm

A prisión una mujer por estrangular a una amiga con el cable de una aspiradora en Benidorm

Los detalles El Juzgado de la Instrucción número 2 del municipio alicantino ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la presunta asesina, de 64 años y británica, que fue detenida este jueves.

Una mujer británica de 64 años fue presuntamente asesinada por su amiga en la localidad alicantina de Benidorm este miércoles. La fallecida habría sido estrangulada con el cable de una aspiradora.

El Juzgado de la Instrucción número 2 del municipio ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para su presunta asesina, también británica, que fue detenida este jueves.

La detenida, de 66 años, será investigada por un delito de homicidio, asegura el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El cirmen habría ocurrido cuando estas mujeres pasaban unos días en un apartamento en el barrio del Rincón de Loix de Benidorm.

Fue una tercera persona, amiga de las implicadas, quien llamó al 112 para alertar de que la presunta asesina le había confesado los hechos.

