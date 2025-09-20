A prisión una mujer por estrangular a una amiga con el cable de una aspiradora en Benidorm

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Alicante.

Una mujer británica de 64 años fue presuntamente asesinada por su amiga en Benidorm, siendo estrangulada con el cable de una aspiradora. El Juzgado de Instrucción número 2 ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la presunta asesina, también británica, de 66 años, quien fue detenida el jueves. Será investigada por un delito de homicidio, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El crimen ocurrió mientras ambas pasaban unos días en un apartamento en el barrio del Rincón de Loix. Una tercera amiga alertó al 112 tras recibir la confesión de la sospechosa.

