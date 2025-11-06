El vergonzoso manual del buen hitleriano de Núcleo Nacional: del racismo y la xenofobia a su idolatría por Hitler

El manuscrito se usaba en 1943 para adoctrinar a las juventudes hitlerianas, y en él se pueden leer frases contra el mestizaje y contra "los glotones y los borrachos". Su entrenamiento, casi militar.

Los neonazis de Núcleo Nacional han inaugurado su propio club de lectura. Ha sido con un libro, titulado 'Fe y acción', descrito por un dirigente nazi y usado para adoctrinar a las juventudes hitlerianas hace más de 80 años.

Porque lo que se decía en 1943 lo dice ahora, en 2025, este grupo neonazi. Con un libro cargado de racismo y de xenofobia y que tienen unas 28.500 personas de este grupo ultra en Telegram.

En este documento, los neonazis dan rienda suelta a su lado más radical y racista. "Mezclar la sangre con razas inferiores y extranjeras arruina el alma y hace a sus niños impuros y miserables", llegan a decir en sus páginas.

Y también ponen el foco en la hombría, porque quieren "hombres duros y rudos como el acero que no se quejen ni lloren".

En ese sentido, siguen un entrenamiento prácticamente militar y llaman a hacer lo que se les ordene. Entre lo mucho que no les gusta, lo siguiente: "Odiamos a los glotones y a los borrachos. Hay que estar preparado para la batalla. No podemos dejar que el impulso sexual nos controle".

Según consideran, todo esto es porque han de estar "preparados para la batalla": "No importa cuán desesperado se vea todo. Aun si es preciso arrojar la pistola hacia la cara del enemigo, aunque todo eso conduzca a la muerte".

En todo el libro hay sitio además para lo que ellos consideran la fe: "Es la de todo lo grande. Hitler mantuvo el camino por el que el destino le guio".

"Que si el fascismo esto, que si son nazis, que son fascistas... pues claro que lo somos, no tenemos nada de lo que avergonzarnos", dicen algunos de su miembros.

Porque a pesar de que han pasado más de 80 años desde que Helmut Stellrecht escribiera esas páginas para adoctrinar a las juventudes hitlerianas, a día de hoy esos escritos siguen siendo de validez para el grupo neonazi de Núcleo Nacional.

