La gripe aviar pone en jaque a las gallinas y amenaza con una nueva subida del precio de los huevos

El contexto A partir de este lunes, las aves de corral no podrán criarse al aire libre por culpa de la gripe aviar, lo que afectará a la producción y, por ende, también al precio que se ofrece al consumidor.

Otro golpe a los huevos
El precio de los huevos no deja de subir y está empezando a convertirse en un producto de lujo para los consumidores. Su importe ha ascendido un euro desde que empezó el año y se avecina un nuevo aumento debido a la gripe aviar.

A partir de este lunes y debido a esta gripe, las aves de corral no podrán criarse al aire libre. Una medida que, al encerrar a las gallinas, afectará a la producción. "Supone un problema de picaje, que se puedan hacer daño, estrés, caída de puesta...", relata Manuel López, gerente de 'Granja a Huevo'.

Unos problemas de producción que tendrán consecuencias para el consumidor en forma de un nuevo incremento. Una subida que no es nueva ya que su precio ha aumentado un 50%, lo que significa un euro más. Y si ya comparamos con los precios de hace cuatro años, desde 2021 han crecido en las tallas M y L más de un 100%.

"Los huevos que más suben son los más baratos", denuncian desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un crecimiento de precios que, explican, también está influenciado por la labor del intermediario, como comenta su portavoz, Enrique García: "Se han trasladado de forma rápida (ahora) a los consumidores. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo cuando han descendido (el precio)".

Precios desorbitados más típicos de la conocida fábula de las gallinas y los huevos de oro.

