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Triple crimen

Prisión sin fianza para el acusado de asesinar a tres mujeres y causar varios heridos en Miranda de Ebro tras incendiar un edificio

Los detalles El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha precisado que la causa está abierta por tres delitos de asesinato, siete homicidios en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones.

El detenido por el crimen machista de Miranda de Ebro.El detenido por el crimen machista de Miranda de Ebro.Agencia EFE
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El triple asesinato en el municipio de Miranda de Ebro, Burgos, ha conmocionado al país, crimen por el que se exige justicia. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el incendio en el que murieron estas tres mujeres, su expareja, la madre de esta y una vecina, y por el que varias personas resultaron heridas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha informado de esta decisión tomada el viernes 13 de marzo y ha precisado que la causa está abierta por tres delitos de asesinato, siete homicidios en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones.

El hombre, del que no existían denuncias previasrelacionadas con este caso, ha pasado a disposición judicial este viernes, cuando también ha prestado declaración ante la jueza durante una hora y media, cuando ha respondido a todas las partes.

El Ministerio de Igualdad ha categorizado este presunto feminicidio como violencia de género al haber sido el incendio provocado y una de las víctimas, una mujer de 58 años, la expareja del individuo, de 59. Además, el sospechoso tiene en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según ha informado el TSJCyL.

El incendio se produjo en la noche del martes 10 de marzo y el detenido se entregó voluntariamente en la mañana del miércoles, aunque no se autoinculpó. Las autoridades ya sospechaban del individuo al existir grabaciones de cámaras en las que se le veía acumulando los colchones en el portal del edificio afectado, en los que al parecer habría prendido el fuego.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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