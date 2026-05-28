Detenido tras atropellar y golpear hasta la muerte a un joven en Fuenmayor (La Rioja): la víctima estaba en la calle con la pareja del arrestado

Los detalles El suceso lo ha presenciado una mujer junto a su hijo pequeño. Se trata de la pareja del propio agresor, aunque está por determinar la relación existente entre los tres, por lo que se estudia como posible crimen machista.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de asesinar a un joven en Fuenmayor, La Rioja, tras atropellarlo y golpearlo con un objeto contundente. El incidente ocurrió en presencia de la pareja del agresor, quien también resultó herida. Se investiga si el crimen podría ser un caso de violencia machista y la relación entre las personas involucradas. El detenido, de 31 años, fue arrestado en el lugar y trasladado a Logroño. La víctima, de 26 años y origen portugués, residía en Logroño. La investigación está bajo secreto de sumario y la Unidad Orgánica de Policía Judicial trabaja en esclarecer los hechos. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre acusado de matar a un joven que estaba en compañía de la pareja del agresor. Todo ha sucedido en plena calle, en el municipio de Fuenmayor, en La Rioja. El detenido lo ha atropellado, para después golpearlo con violencia y con un objeto contundente. Lo ha hecho hasta matarlo y, al mismo tiempo, ha agredido a una mujer que estaba presente. Se trata de la pareja del mismo hombre detenido.

Ahora, los agentes investigan la relación que existía entre ellos y si podría tratarse de un caso de violencia machista. Es importante investigar la relación que la víctima podía tener con la mujer que, además de resultar herida, ha presenciado el crimen junto a un niño de corta edad.

Todo ha sucedido en una calle de Fuenmayor, un municipio con unos 3.200 habitantes, sobre las 0:43 horas de este jueves.

Los primeros datos de la investigación abierta indican que el agresor se trasladó desde su domicilio en Viana (Navarra) a Fuenmayor, donde, al parecer, atropelló a la víctima y la golpeó con un objeto contundente, que no se ha detallado.

Además, la Guardia Civil ha informado de que el presunto homicida fue arrestado en el mismo lugar de los sucesos. Tras ello, ha sido trasladado a las dependencias del instituto armado en Logroño, donde permanece arrestado. Está pendiente de que se le tome declaración.

El detenido tiene 31 años y la víctima mortal tenía 26 años, era natural de Portugal y residente en Logroño, aunque pasaba tiempo en Fuenmayor. La mujer agredida fue atendida en el Hospital San Pedro de Logroño, pero ya está fuera de peligro.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, la ha asumido la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias de la agresión.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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