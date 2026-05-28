Ahora

Presunto caso de violencia machista

Detenido tras atropellar y golpear hasta la muerte a un joven en Fuenmayor (La Rioja): la víctima estaba en la calle con la pareja del arrestado

Los detalles El suceso lo ha presenciado una mujer junto a su hijo pequeño. Se trata de la pareja del propio agresor, aunque está por determinar la relación existente entre los tres, por lo que se estudia como posible crimen machista.

Detenido tras atropellar y golpear hasta la muerte a un joven en Fuenmayor (La Rioja): la víctima estaba en la calle con la pareja del arrestado

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre acusado de matar a un joven que estaba en compañía de la pareja del agresor. Todo ha sucedido en plena calle, en el municipio de Fuenmayor, en La Rioja. El detenido lo ha atropellado, para después golpearlo con violencia y con un objeto contundente. Lo ha hecho hasta matarlo y, al mismo tiempo, ha agredido a una mujer que estaba presente. Se trata de la pareja del mismo hombre detenido.

Ahora, los agentes investigan la relación que existía entre ellos y si podría tratarse de un caso de violencia machista. Es importante investigar la relación que la víctima podía tener con la mujer que, además de resultar herida, ha presenciado el crimen junto a un niño de corta edad.

Todo ha sucedido en una calle de Fuenmayor, un municipio con unos 3.200 habitantes, sobre las 0:43 horas de este jueves.

Los primeros datos de la investigación abierta indican que el agresor se trasladó desde su domicilio en Viana (Navarra) a Fuenmayor, donde, al parecer, atropelló a la víctima y la golpeó con un objeto contundente, que no se ha detallado.

Además, la Guardia Civil ha informado de que el presunto homicida fue arrestado en el mismo lugar de los sucesos. Tras ello, ha sido trasladado a las dependencias del instituto armado en Logroño, donde permanece arrestado. Está pendiente de que se le tome declaración.

El detenido tiene 31 años y la víctima mortal tenía 26 años, era natural de Portugal y residente en Logroño, aunque pasaba tiempo en Fuenmayor. La mujer agredida fue atendida en el Hospital San Pedro de Logroño, pero ya está fuera de peligro.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, la ha asumido la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias de la agresión.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide comparecer ante el cerco de la corrupción mientras en el Gobierno tiran de matices: Torres habla de "show" de la UCO y Saiz pide "respeto" a la justicia
  2. El PSOE se desvincula, pero todo les apunta: pagos a sus cuentas o un secretario de Organización como jefe de la trama
  3. Fernández Díaz lo niega todo "en absoluto": de los mensajes a su número dos a las órdenes para seguir a Bárcenas
  4. Irán y EEUU ultiman un acuerdo pendiente de Trump mientras Israel masacra Líbano y quiere ocupar el 70% de la Franja de Gaza
  5. La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por fraude fiscal y ordena repetir el juicio
  6. Sensores, drones y hasta vigilancia por satélite: la lucha contra el deshielo por el cambio climático que amenaza a cientos de pueblos de los Alpes suizos