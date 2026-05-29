El INFOAR trabaja en la extinción de un incendió en Arén, en la provincia de Huesca

¿Qué ha pasado? A eso de las 13:30 se han desatado unas llamas de las que aún se desconocen las causas. No hay datos sobre la superficie afectada por el fuego.

El INFOAR, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, está trabajando para sofocar un incendio en Arén, Huesca. El fuego comenzó alrededor de las 13:30 horas, aunque se desconocen las causas y la superficie afectada. En la zona están operando tres autobombas, cinco brigadas terrestres, dos helicópteros con brigadas helitransportadas y nueve agentes de Protección de la Naturaleza. También colaboran los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, dos medios aéreos del MITECO y Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca. Mantente informado con laSexta para más actualizaciones.

El INFOAR, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, está trabajando en la extinción de un incendio detectado en Arén, en la provincia de Huesca.

Las llamas se han originado a eso de las 13:30 horas, siendo de momento desconocidas tanto las causas como la superficie afectada por el fuego.

Al lugar se han desplazado tres autobombas, cinco brigadas terrestres, dos helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas y nueve agentes de Protección de la Naturaleza.

Además, colaboran efectivos de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, dos medios aéreos del MITECO y Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido