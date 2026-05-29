Ahora

En Aragón

El INFOAR trabaja en la extinción de un incendió en Arén, en la provincia de Huesca

¿Qué ha pasado? A eso de las 13:30 se han desatado unas llamas de las que aún se desconocen las causas. No hay datos sobre la superficie afectada por el fuego.

Incendio en Arén, en HuescaIncendio en Arén, en HuescalaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El INFOAR, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, está trabajando en la extinción de un incendio detectado en Arén, en la provincia de Huesca.

Las llamas se han originado a eso de las 13:30 horas, siendo de momento desconocidas tanto las causas como la superficie afectada por el fuego.

Al lugar se han desplazado tres autobombas, cinco brigadas terrestres, dos helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas y nueve agentes de Protección de la Naturaleza.

Además, colaboran efectivos de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, dos medios aéreos del MITECO y Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se escuda en la teoría de una supuesta conspiración: insisten en la "persecución" al Gobierno con un Sánchez que guarda silencio
  2. Hirurok, el chat de Leire, Vicente Fernández y Antxon Alonso que ha destapado la trama de cloacas de Ferraz
  3. La OTAN condena la "imprudencia" de Rusia tras caer uno de sus drones en Rumanía
  4. El plan de Trump para llevar a Cuba al colapso: un "proceso gradual" para estrangular a la isla antes de intervenir
  5. La defensa de Jonathan Andic usa imágenes de una caída previa de su padre para justificar que su muerte fue accidental
  6. Investigan un posible hackeo tras sonar Bad Bunny en las pizarras electrónicas de varios colegios e institutos Andalucía