La estafa del perro perdido: Guardia Civil y Policía Nacional investigan el cobro de recompensas por pistas y datos falsos

El contexto Creamos un debo, un falso anuncio de perro desaparecido, pero generado por IA. En poco tiempo, llama una persona para devolvernos al animal a cambio de una transferencia.

Parece que la imaginación de los estafadores no tiene límite. Prolifera un nuevo método en el que se aprovechan de la desesperación de quien ha perdido una mascota para cobrar recompensas. La Guardia Civil y la Policía Nacional ya está investigando varias denuncias. Diferentes personas han sido víctimas de timadores que han cobrado la recompensa por encontrar a un perro que, realmente, no habían localizado. Es la nueva estafa del perro perdido o de la mascota secuestrada.

Todo empieza con anuncios en redes sociales de perros desaparecidos. Al poco de publicarlo, los diferentes dueños reciben una llamada de alguien que tiene a sus animales. Según les cuenta, el animal en cuestión está a salvo, quiere devolverlo, pero a cambio necesita una cantidad de dinero. Una recompensa por haber encontrado a su querido perro o gato.

Para engañar a los dueños y convencerlos de que tienen en su poder a su animal, generan vídeos ayudándose del poder de la inteligencia artificial.

Es el caso de Irene. Recibió una llamada vía WhatsApp, con un número extranjero. "Me dice que se los han entregado y por un módico precio nos los pueden entregar", nos ha contado. Pero también el de Moni, que mantiene que el estafador extendió sus tentáculos. "Habló con un amigo de Granada, que estaba dispuesto a ir a este intercambio, al cual también estuvo extorsionando".

En esta ocasión, la dueña de este animal consiguió grabar al estafador. "No te pongas nervioso, solo verifica que la transferencia sea inmediata cuando se lo entreguemos", registró como prueba.

También hemos conocido el caso de Pablo, donde llegaron a jugar con su secuestro. "Voy con mi hermano a ese lugar", donde supuestamente iban a devolverle a su mascota. "Allí comenzó una extorsión diciéndole a mi mujer que me tenían a mí y que tenían al perro", ha recordado.

Así les sacaron, nos cuenta, hasta 3.000 euros. Ya han denunciado ante la Guardia Civil.

Los estafadores puestos a prueba

En laSexta hemos comprobado esta situación. Hemos puesto un cebo: un anuncio para saber el paradero de un perro perdido. Esto es lo que ha sucedido. Generamos un anuncio falso con IA y lo colgamos en redes. A las pocas horas, nos llaman.

"Yo necesito que me recibas la mascota y llegues al lugar. Lo único, espero quien te pueda hacer la transferencia cuando tú le des la autorización", escuchamos al otro lado del teléfono móvil. Al identificarnos como periodistas de laSexta Noticias, rápidamente, cortan la comunicación.

Con la ayuda de la empresa de ciberseguridad Onbranding los localizamos y descubrimos que la estafa la hacen desde Medellín, Colombia. De todos estos perros, solo ha sido encontrado Awi, pero ninguna desaparición parece tener que ver con estos estafadores.