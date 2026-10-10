La precariedad de la vivienda y los bajos salarios agravan la salud mental de los jóvenes: "Por mucho que te esfuerces, no vas a conseguir pagar las cosas"

Los detalles La precariedad económica y residencial no solo condiciona sus proyectos de futuro, sino que también repercute en su bienestar emocional, con problemas como la ansiedad, el estrés crónico y los trastornos del sueño.

La dificultad para acceder a una vivienda y los salarios insuficientes generan incertidumbre y afectan el bienestar emocional de muchos jóvenes, quienes enfrentan ansiedad, estrés crónico y trastornos del sueño. La precariedad económica y residencial no solo condiciona sus proyectos de futuro, sino que también repercute en su salud mental. Profesionales advierten de un deterioro emocional y niveles de ansiedad más altos, sumados a la falta de control. Además, la inestabilidad habitacional, como mudanzas constantes, impide construir rutinas y seguridad. La presión económica y la sensación de que el esfuerzo no basta para salir de la precariedad agravan la situación. Los especialistas enfatizan la importancia de identificar cuándo el malestar emocional interfiere significativamente en la vida cotidiana, ya que la vivienda es esencial para la estabilidad y autonomía personal.

La dificultad para acceder a una vivienda y unos salarios que no siempre permiten llegar a fin de mes se han convertido en una fuente de incertidumbre para muchos jóvenes. La precariedad económica y residencial no solo condiciona sus proyectos de futuro, sino que también repercute en su bienestar emocional, con problemas como la ansiedad, el estrés crónico y los trastornos del sueño.

"Yo veo incertidumbre, es un estrés saber que por mucho que te esfuerces, no vas a conseguir pagar las cosas que tienes que pagar", explica una joven entrevistada, que pone palabras a una sensación cada vez más presente entre quienes encuentran dificultades para independizarse y construir un proyecto de vida estable.

Los profesionales de la salud mental advierten de un empeoramiento del bienestar emocional en los últimos años. Una experta consultada señala que cada vez detectan "niveles de ansiedad mucho más altos", junto con un deterioro del estado de ánimo y "una sensación muchas veces de falta de control".

La dificultad para acceder a una vivienda no se limita al precio que hay que pagar por ella. También puede traducirse en mudanzas constantes, pérdida de estabilidad y la sensación de no tener un lugar propio en el que asentarse. Un joven entrevistado relata hasta qué punto esta situación ha condicionado su vida: "En diez años he hecho como 15 mudanzas en diferentes casas, que llegó un momento en el que todas mis pertenencias eran lo que cabía en una mochila".

La falta de un hogar estable puede dificultar la construcción de rutinas y la sensación de seguridad que proporciona disponer de un espacio propio. En este contexto, la experta advierte de las consecuencias emocionales que puede generar esta incertidumbre: "Y al final genera sentimientos de irritabilidad, desesperanza, ansiedades muy elevadas…".

A la presión económica se suma, en ocasiones, la sensación de que el esfuerzo personal no basta para salir de la precariedad: "Nada de lo que hagas te va a sacar de la precariedad. A nivel psicológico, porque el sistema está hecho así. Acabas pensando que es tu culpa, que no eres suficiente, que no has hecho las cosas bien…", explica otra joven entrevistada.

¿Cuándo debemos preocuparnos?

Los especialistas insisten en la importancia de identificar cuándo el malestar emocional empieza a interferir de manera significativa en la vida cotidiana. Sentir preocupación ante una situación económica complicada no implica necesariamente padecer un trastorno, pero sí conviene prestar atención a la intensidad y la duración de los síntomas. Preguntada por las señales que pueden alertar de un proceso de ansiedad grave o de una depresión, una experta apunta a un indicador fundamental: "Cuando esa sintomatología está empezando a paralizar tu vida, cuando no te deja funcionar en tu día a día, cuando ves que cosas que antes podías disfrutar ya no las puedes disfrutar".

La pérdida de interés por actividades que antes resultaban gratificantes o las dificultades para desenvolverse en el día a día son señales que merecen atención profesional, especialmente cuando se mantienen en el tiempo. La vivienda, por tanto, no es únicamente un techo bajo el que vivir. También constituye una de las bases sobre las que se construyen la estabilidad, la autonomía y los proyectos personales.

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