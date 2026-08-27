Fallece un trabajador tras quedar atrapado en el derrumbe de un edificio en Sariñena, Huesca

Los Bomberos de la DPH trabajan tras el derrumbe de un edificio en la calle Fatás de Sariñena.

¿Qué ha pasado? Los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca y de los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, junto con la Guardia Civil, han rescatado a un segundo trabajador atrapado.

En Sariñena, Huesca, un accidente laboral ha dejado un trabajador fallecido tras el derrumbe de un edificio en el que trabajaba junto a otros dos operarios. Los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, junto con efectivos de Zaragoza y Huesca, y la Guardia Civil, lograron rescatar a un segundo trabajador atrapado, quien fue atendido y evacuado por servicios sanitarios. Un tercer operario logró salir por su propio pie y fue trasladado a un centro sanitario. El operativo de rescate, que incluyó un amplio despliegue de medios, concluyó tras asegurar que no quedaban personas atrapadas. Isaac Claver, presidente de la Diputación, se desplazó al lugar para supervisar el operativo.

Accidente laboral en Huesca. Un trabajador ha fallecido tras quedar atrapado en el derrumbe de un edificio en Sariñena. Además, los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca y de los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, junto con la Guardia Civil, han logrado rescatar a un segundo trabajador que estaba atrapado. También hay un tercer operario herido que ha salido por su propio pie.

El trabajador rescatado ha sido atendido y evacuado por los servicios sanitarios, mientras que los efectivos de rescate han confirmado que no queda ninguna otra persona en el interior de la casa, según ha informado la Diputación Provincial de Huesca.

Los trabajos de rescate han finalizado después de que, previamente, fuera recuperado el cuerpo sin vida del otro trabajador que había quedado atrapado en el derrumbe. Un tercer operario ha logrado salir del lugar y ha sido atendido y trasladado a un centro sanitario, según han informado a 'EFE' fuentes municipales.

Los tres operarios llevaban días trabajando en el derribo de este edificio y la misma empresa había demolido previamente otro inmueble situado en la colindante calle del Mercado. Por causas que todavía se desconocen, el inmueble se ha venido abajo este mediodía cuando los tres operarios se encontraban en su interior.

En el operativo de rescate ha participado un amplio dispositivo de Bomberos de la Diputación de Huesca con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado.

También se habían movilizado bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena. Una vez concluido el rescate, el dispositivo continúa trabajando en la zona para asegurar la estructura y garantizar las condiciones de seguridad.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado, donde ha acompañado a los servicios de emergencia y a los responsables del Ayuntamiento de Sariñena durante el operativo.

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