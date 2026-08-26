La Guardia Civil detiene a un ladrón que ocultaba su identidad con una máscara de Batman en Corralejo (Fuerteventura)

El ladrón se ponía una máscara de este conocido superhéroe para no ser identificado y atracaba establecimientos. Al ser cazado por los agentes decidía colaborar con ellos.

La Guarda Civil ha detenido a un ladrón en Corralejo, Fuerteventura, que, durante sus robos, utilizaba una máscara de un conocido superhéroe para esconder su identidad. El caco desvalijaba comercios tapando su rostro con una máscara de Batman.

"Además de llevar la máscara, llevaba también un martillo y rompía los cristales de los establecimientos, y se llevaba las cajas registradoras enteras", explica José Luis Torá.

Cuando fue cazado por los agentes, decidía colaborar entregando la máscara, el martillo y la caja registradora robada. "Después de haberle pillado, colaboró", concluye el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido