La Policía Nacional investiga una agresión homófoba a un hombre de 39 años en Torremolinos

La Policía Nacional investiga como agresión homófoba la paliza a un hombre de 39 años en Torremolinos, en Málaga, que hizo que acabara inconsciente. La víctima ha denunciado lo ocurrido y presenta lesiones leves.

Todo sucedió de noche, en el barrio de La Nogalera. Según el testimonio de la víctima, que recogen en 'Málaga Hoy', el hombre habría sido atacado por tres jóvenes al grito de "maricón". Tras los golpes, habría quedado "inconsciente" a eso de las seis de la mañana.

Margarita del Cid, en una publicación en redes sociales consultada por Europa Press, ha mandado "todo el apoyo de la ciudad" al agredido: "Nadie debe sentir miedo por su orientación sexual. Espero que los agresores sean identificados y puedan responder por esta brutal agresión. Ni un paso atrás".

Los agentes, por su parte, están tratando de localizar a los autores de la agresión en Torremolinos.

En mayo, Torremolinos salió a la calle para protestar y mostrar su repulsa ante las dos agresiones homófobas que se registraron en la ciudad en un solo día. En apenas 24 horas. En una jornada que indignó a una localidad que, como dicen los que allí viven, es "tierra de diversidad".

La primera, a dos jóvenes en el barrio de La Nogalera, lugar en el que el hombre de 39 años ha sufrido esta agresión homófoba que la Policía investiga como delito de odio.

