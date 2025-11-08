Ahora

Las bandas de narcotráfico, cada vez más armadas y peligrosas: ya "operan desde España" y no temen disparar a los agentes

Los detalles "No tenemos vehículos con blindaje para intervenir y no tenemos chalecos antibalas con protección balística necesaria para esos calibres", denuncia al respecto Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL.

La droga en España entra mayoritariamente por el sur de la Península. Los narcotraficantes transportan la mercancía desde el norte de África y los puntos más calientes son Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga, donde hay más organizaciones criminales asentadas que pugnan por controlar el territorio.

Sin embargo, las bandas ya no son lo que eran: "Antiguamente, venían a España y se asentaban para intentar blanquear el dinero que habían obtenido de forma ilícita previamente, pero ahora ya operan desde España", señala al respecto Ibón Domínguez, portavoz del Sindicato de la Policía Nacional JUPOL.

La mercancía se guarda en almacenes conocidos como 'guarderías de droga'. Precisamente, es ahí donde se producen los 'vuelcos', los robos entre bandas. Para estos 'vuelcos', los miembros de las organizaciones criminales utilizan armas de guerra e incluso se disfrazan de agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Además, los narcotraficantes ya no temen abrir fuego contra los agentes, quienes denuncian que no están preparados y les falta protección: "No tenemos vehículos con blindaje para intervenir y no tenemos chalecos antibalas con protección balística necesaria para esos calibres", destaca Ibón Domínguez.

Aún así, hay operaciones exitosas, como una persecución en el Guadalquivir de una narcolancha o el frustrado asentamiento de una de las bandas más peligrosas del mundo. Se hacen llamar 'El Tren de Aragua' y entre sus negocios está el tráfico de armas y personas y los asesinatos.

Para luchar contra el narcotráfico, desde JUPOL piden la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y endurecer la ley, para que España, dicen, deje de trasladar un mensaje de impunidad a las bandas de narcotráfico.

