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La Policía Nacional detiene a cuatro ultras por agredir a los acampados por la vivienda en Oviedo

Los detalles Los cuatros ya han pasado a disposición judicial y se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio por la posible motivación ideológica de la agresión.

La Policía Nacional detiene a cuatro ultras por agredir a los acampados por la vivienda en Oviedo
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La Policía Nacional ha detenido a los cuatro radicales de ultraderecha que agredieron a los acampados por la vivienda en Oviedo. Los cuatro ya han pasado a disposición judicial. Se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio por la posible motivación ideológica de la agresión.

El incidente, ocurrido la madrugada del pasado sábado, quedó parcialmente registrado en vídeos difundidos en redes sociales por algunas de las organizaciones participantes en la acampada, que calificaron a los agresores de "grupúsculo fascista".

La tarde del pasado sábado los acampados convocaron una concentración que reunió a algo más de medio millar de personas en la plaza de la Escandalera en rechazo a lo que consideraron una "agresión fascista".

La portavoz del Sindicatu Vivienda d'Asturies, Estela Rodríguez, pidió la participación del mayor número posible de personas para mostrar su apoyo a la protesta y reforzar la seguridad durante las noches. "La única protección que podemos tener es ser más que ellos", afirmó.

Durante la concentración, los manifestantes y acampados exhibieron pancartas con mensajes como "unidad antifascista" y "combatir el fascismo, pasar a la ofensiva", además de corear consignas en rechazo a las agresiones.

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