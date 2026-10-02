La asamblea de la acampada en Sol decide resistir y extenderla a Callao mientras su espíritu colma una España indignada

Los detalles El rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso aviva las protestas: Sol mantiene la acampada y miles de personas salen a la calle en Barcelona, Euskadi y Pamplona.

Las protestas por la vivienda en España continúan con fuerza tras el rechazo en el Congreso de dos decretos del Gobierno. En Madrid, manifestantes en la Puerta del Sol mantienen su acampada y podrían extenderla hasta Callao. En Barcelona, los activistas han bloqueado la avenida Meridiana y la C-31, mientras la acampada en plaza Catalunya sigue activa, planeando nuevas movilizaciones. En Euskadi, miles marchan contra la especulación en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, exigiendo la vivienda como un derecho. Pamplona también ha visto manifestaciones masivas, donde se reivindica la vivienda como un derecho universal, con un llamado a continuar las protestas.

La protesta por la vivienda no pierde fuerza tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos impulsados por el Gobierno. Mientras la Puerta del Sol continúa llena de tiendas y manifestantes, las movilizaciones se han sucedido este viernes en distintos puntos de España, con miles de personas reclamando medidas frente al problema de la vivienda y anunciando que continuarán con las protestas.

En Madrid, los acampados tenían previsto celebrar una asamblea para decidir si levantaban las tiendas o mantenían la protesta después de la votación en el Congreso. La lluvia ha obligado a retrasarla, pero la decisión parece clara sobre el terreno: el mensaje que se repite en la plaza es "no nos vamos de Sol". Además, la protesta se extiende y podría llevarse la acampada hasta Callao.

La concentración ha seguido creciendo durante la tarde y la noche de este viernes, con nuevas tiendas instalándose en la plaza. Los accesos se han organizado mediante cordones para facilitar el tránsito mientras los manifestantes mantienen su protesta.

Activistas por la vivienda cortan dos accesos a Barcelona

Asimismo, en Barcelona, la reacción al rechazo de los decretos también ha sido inmediata. Los manifestantes han cortado la avenida Meridiana, a la altura de Fabra i Puig, y los accesos de la C-31 en la plaza de España, por lo que la Guardia Urbana ha desviado el tráfico mientras los concentrados protestaban contra la decisión del Congreso.

La acampada de plaza Catalunya continúa activa y su asamblea, convocada por organizaciones y sindicatos de vivienda, ha centrado parte de sus esfuerzos en preparar nuevas movilizaciones. Entre las propuestas planteadas está la convocatoria de una huelga general para implicar a distintos sectores sociales y laborales. Además, los convocantes han llamado a volver a llenar las calles este sábado en una nueva manifestación en L´Hospitalet de Llobregat.

Cientos de personas durante una manifestación unitaria convocada por los sindicatos de vivienda de Euskadi.

Miles de personas recorren Euskadi

Por otro lado, la movilización también ha sido multitudinaria en Euskadi. Miles de personas han salido a las calles de Bilbao, Vitoria y San Sebastián bajo el lema 'Espekulazioaren aurka, etxebizitza denontzat' (contra la especulación, vivienda para todos).

En Bilbao, la marcha ha partido de las inmediaciones del Teatro Arriaga, donde se encuentra la acampada por la vivienda, y ha recorrido el centro de la ciudad hasta finalizar frente al Ayuntamiento. Durante la protesta se han escuchado consignas a favor de la expropiación a especuladores y de una huelga general.

Los convocantes han considerado insuficientes los decretos rechazados en el Congreso y han defendido que la vivienda debe estar garantizada como un derecho. También han criticado el voto contrario del PNV a uno de los decretos.

Sevilla: "Nos niegan una vida digna"

Las calles de Sevilla han acogido este viernes la primera de las manifestaciones convocadas en las provincias andaluzas durante este fin de semana contra los desahucios y en defensa del derecho a una vivienda digna, precisamente en una jornada que ha quedado marcada por la negativa del Congreso a convalidar los dos decretos de vivienda.

"Hoy el Congreso ha votado que sigan echando a la gente de sus casas, que siga habiendo desahucios. Ha votado en contra de que podamos hacer un proyecto de vida y desarrollar nuestra vida de forma digna. Solo nos queda manifestarnos y organizarnos hacia una huelga general", ha afirmado el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Jaime Jover, en declaraciones a los medios.

Al grito de consignas como "Los invasores son los inversores" y portando carteles con mensajes como "La vivienda nos cuesta la vida" y "Casas para vivir, no para invertir", miles de personas -- unas 15.000 según el Sindicato de Inquilinas -- han recorrido las calles del centro de la capital andaluza en una marcha que ha partido de Las Setas y ha pasado por Puerta de Osario, Menéndez Pelayo y San Fernando hasta llegar al Palacio de San Telmo.

Pamplona reivindica una vivienda "como derecho universal"

En Pamplona, miles de personas han participado igualmente en una manifestación contra la especulación y la mercantilización de la vivienda. La movilización, convocada por la Red de Sindicatos de Vivienda, ha comenzado en la Plaza del Castillo y ha terminado en la Plaza Consistorial.

Antes de la marcha se ha celebrado una asamblea en el centro de la plaza, en una imagen que recordaba a las movilizaciones del 15M. Los participantes han compartido testimonios sobre sus dificultades para acceder a una vivienda y han defendido la continuidad de las protestas. "Hoy aquí no acaba la lucha", han señalado los convocantes, que han llamado a mantener las movilizaciones más allá de los ciclos electorales.

Acampada en Oviedo

Cientos de manifestantes por la vivienda se han reunido este viernes en Oviedo convocados por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu de Vivienda d'Asturies, que han anunciado su intención de iniciar una acampada en la capital asturiana. El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Asturias, Andrés García, ha asegurado que la acampada se mantendrá "como mínimo" hasta la manifestación en Oviedo que ambas organizaciones han anunciado este domingo 4 de octubre, en coordinación con las convocatorias realizadas por distintas organizaciones de vivienda en toda España para este fin de semana.

García también ha asegurado que "pasara lo que pasara" en el Congreso, donde durante esta jornada han decaído los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno, su organización ya había decidido "trabajar para la huelga general". Por su parte, la portavoz del Sindicatu de Vivienda d'Asturies, Estela Rodríguez, ha reiterado la exigencia de parar "los desahucios de todo tipo" y de acabar "no solo con la especulación de los fondos buitre", sino con "el negocio de la vivienda por completo".

"Hoy se ha visto la incapacidad del Gobierno (de España) y su círculo parlamentario para sacar los mínimos", ha añadido, en referencia a los dos decretos de vivienda, lo que en su opinión deja claro que "lo único que va a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora es la propia lucha de la clase trabajadora" porque "ningún gobierno lo va a poder hacer".

Entre gritos de "no toleramos ni un desahucio más", "no podemos hacer las paces, esto es lucha de clases" o "sus beneficios, nuestra miseria", los manifestantes han efectuado una protesta sin incidentes registrados hasta el momento y con presencia de un furgón policial.

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